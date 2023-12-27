مشاهد حصرية لتدمير القسام آليات إسرائيلية واستهداف جنود غولاني بالشجاعية

بثت قناة الجزيرة مشاهد حصرية جديدة لمعارك حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بين كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت مشاهد القسام الكمائن التي نصبت لضباط وجنود لواء غولاني، الذي يُوصف بأنه لواء النخبة في الجيش الإسرائيلي.

وتضمنت المشاهد -أيضا- استهداف وتدمير آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف "الياسين 105"، بالإضافة إلى ضرب قوة راجلة إسرائيلية بقذيفة مضادة للأفراد.

وقبل يومين ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن قائد الكتيبة 51 في لواء غولاني عزل قائد سرية؛ بسبب تعريضه مجموعة جنود للخطر بحي الشجاعية، وذلك بعد أيام قليلة من قرار قيادة جيش الاحتلال سحب جنود من اللواء .

ودأبت القسام على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال -في مختلف محاور القتال- منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تستخدم الكتائب قذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، بجانب الكمائن المحكمة، وعمليات القنص الدقيقة.