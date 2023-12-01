تقارير إخبارية

شهداء وجرحى ودمار جراء قصف إسرائيلي على مخيم "يبنا" في رفح
أظهرت مشاهد بثتها قناة الجزيرة مواطنين يحاولون البحث عن ضحايا قصف إسرائيلي على مخيم “يبنا” في رفح جنوبي قطاع غزة. ورصد الصحفي هاني الشاعر أثار الدمار الهائل الذي خلفه القصف الإسرائيلي..
أظهرت مشاهد بثتها قناة الجزيرة مواطنين يحاولون البحث عن ضحايا قصف إسرائيلي على مخيم “يبنا” في رفح جنوبي قطاع غزة. ورصد الصحفي هاني الشاعر أثار الدمار الهائل الذي خلفه القصف الإسرائيلي..
حي الشجاعية واحد من أكبر أحياء مدينة غزة، والحارس الشرقي للقطاع، يحاول الجيش الإسرائيلي التوغل فيه من عدة محاور سعيا منه لاختراقه والوصول لمدينة غزة أو البلدة القديمة فيها.
استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لشقتين سكنيتين في برج الاتحاد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وقد حصلت الجزيرة على صور لآثار القصف وانتشال عدد من الشهداء والجرحى.
بثت قناة الجزيرة مقاطع فيديو لمشاهد الدمار الكبير الذي سببه قصف طائرات الاحتلال مسجد المصباح المنير بجباليا البلد.
تحت وطأة القصف الإسرائيلي اضطر عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة إلى النزوح إلى وسط القطاع وجنوبه، ولجأ كثير منهم إلى المدارس في ظروف إنسانية تزداد صعوبة مع دخول فصل الشتاء.
قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مدرسة أبو حسين التابعة لأونروا التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في مدينة ومخيم جنين، ودفعت بمزيد من التعزيزات الى مداخل المخيم الخاضع لحصار من جميع جوانبه. حسان مسعود رصد واقع الاجتياح المستمر لجنين من مدخل مخيمها.
استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف منطقة جباليا بأكثر من 100 قذيفة خلال الساعات الماضية ودمر القصف المخبز الوحيد الباقي في المنطقة، الصحفي أنس الشريف رصد حجم الدمار الذي خلفه القصف.
رصد الصحفي إسماعيل أبو عمر للجزيرة الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على شقة سكنية في منطقة المشروع غرب مدينة خان يونس. وقد حصلت الجزيرة على صور وشهادات عن القصف الإسرائيلي للمنزل.
تمكنت طواقم الدفاع المدني في مدينة رفح بعد جهد حثيث من إنقاذ طفل من تحت الأنقاض، بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل أسرته.
أعلن مجلس إدارة جامعة هارفارد دعمه لرئيسة الجامعة كلودين غاي بعد مطالبات باستقالتها لما وصف بسوء إدارتها لشهادة أدلت بها في الكونغرس بشأن ما وصف بصعود معاداة السامية في الجامعات.