تقارير إخبارية

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شهداء وجرحى ودمار جراء قصف إسرائيلي على مخيم "يبنا" في رفح

أظهرت مشاهد بثتها قناة الجزيرة مواطنين يحاولون البحث عن ضحايا قصف إسرائيلي على مخيم “يبنا” في رفح جنوبي قطاع غزة. ورصد الصحفي هاني الشاعر أثار الدمار الهائل الذي خلفه القصف الإسرائيلي..

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الشجاعية بوابة غزة الشرقية،، أهميتها وتفاصيل ما يجري فيها

حي الشجاعية واحد من أكبر أحياء مدينة غزة، والحارس الشرقي للقطاع، يحاول الجيش الإسرائيلي التوغل فيه من عدة محاور سعيا منه لاختراقه والوصول لمدينة غزة أو البلدة القديمة فيها.

Published On 14/12/2023
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قصف إسرائيلي لشقتين سكنيتين في برج الاتحاد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لشقتين سكنيتين في برج الاتحاد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وقد حصلت الجزيرة على صور لآثار القصف وانتشال عدد من الشهداء والجرحى.

Published On 14/12/2023
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أوضاع مأساوية لآلاف النازحين في دير البلح وسط غزة

تحت وطأة القصف الإسرائيلي اضطر عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة إلى النزوح إلى وسط القطاع وجنوبه، ولجأ كثير منهم إلى المدارس في ظروف إنسانية تزداد صعوبة مع دخول فصل الشتاء.

Published On 13/12/2023
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قوات الاحتلال الإسرائيلي توسّع عملياتها العسكرية في مدينة ومخيم جنين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في مدينة ومخيم جنين، ودفعت بمزيد من التعزيزات الى مداخل المخيم الخاضع لحصار من جميع جوانبه. حسان مسعود رصد واقع الاجتياح المستمر لجنين من مدخل مخيمها.

Published On 13/12/2023
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف المخبز الوحيد في جباليا

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف منطقة جباليا بأكثر من 100 قذيفة خلال الساعات الماضية ودمر القصف المخبز الوحيد الباقي في المنطقة، الصحفي أنس الشريف رصد حجم الدمار الذي خلفه القصف.

Published On 13/12/2023
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شهادات عن القصف الإسرائيلي لمنزل في منطقة المشروع بخان يونس

رصد الصحفي إسماعيل أبو عمر للجزيرة الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على شقة سكنية في منطقة المشروع غرب مدينة خان يونس. وقد حصلت الجزيرة على صور وشهادات عن القصف الإسرائيلي للمنزل.

Published On 13/12/2023
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بعد ضجة معاداة السامية.. إدارة جامعة هارفارد تدعم كلودين غاي

أعلن مجلس إدارة جامعة هارفارد دعمه لرئيسة الجامعة كلودين غاي بعد مطالبات باستقالتها لما وصف بسوء إدارتها لشهادة أدلت بها في الكونغرس بشأن ما وصف بصعود معاداة السامية في الجامعات.

Published On 13/12/2023
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