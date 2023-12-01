تقارير إخبارية

تحت وطأة القصف الإسرائيلي اضطر عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة إلى النزوح إلى وسط القطاع وجنوبه، ولجأ كثير منهم إلى المدارس في ظروف إنسانية تزداد صعوبة مع دخول فصل الشتاء.