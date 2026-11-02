تقارير إخبارية

بعد استهداف راداراتها.. إيران تعتمد تكتيكات جديدة لرصد الأهداف البحرية
دمرت القوات الأمريكية في 6 أكتوبر/تشرين الأول مركبا شراعيا في خليج عمان بعد إجلاء من كانوا على متنه.
دمرت القوات الأمريكية في 6 أكتوبر/تشرين الأول مركبا شراعيا في خليج عمان بعد إجلاء من كانوا على متنه.
مع اقتراب الانتخابات النصفية الأمريكية، تتجه الأنظار إلى الناخبين الشباب من جيل زد، الذين يشكلون كتلة انتخابية كبيرة، لكنّ مشاركتهم في الاقتراع تبقى غير مضمونة.30/10/2026
بثت قناة الجزيرة ومنصاتها الرقمية أسرارا جديدة تُكشف للمرة الأولى عن مسيرة القائد العام التاريخي لكتائب عز الدين القسام محمد الضيف.30/10/2026
يواجه النازحون في مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق السوداني شحا في الغذاء، لا يكفي لسد الرمق، في معاناة ستعمق أزمة إنسانية مستمرة، وقد تحولها من خانة المعاناة القاسية إلى محطة الكارثة الوشيكة.29/10/2026
تقرير يرصد شهادات حية لعدد من المهاجرين والعمال من أصول لاتينية في العاصمة الأمريكية واشنطن قُبيل استحقاق الانتخابات، كاشفا عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيد تشكيل توجهاتهم الانتخابية.28/10/2026
مشاهد مأساوية عاشتها إسبانيا إثر تصادم قطارين قرب بلدة أوردا وسط البلاد، وهو ما أعاد المخاوف بشأن سلامة شبكة السكك الحديدية الإسبانية.28/10/2026
منذ عقود ما تزال الهجرة وارتباطها بهوية الأمريكيين وأمنهم ومستقبلهم واختيار من يحكمهم تثير سجالات وتباينات داخل الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن رؤية كل منهما لدور الدولة وحدود تدخلها بإنفاذ القانون.28/10/2026
تعود الحياة تدريجيا إلى مقلي، عاصمة تيغراي شمالي إثيوبيا، بعد سنوات من الحرب والعزلة والصراعات، وسط تحديات عديدة، وآمال معلقة بسلام دائم يعم ربوع الإقليم.28/10/2026
تثير مراكز البيانات في الولايات المتحدة جدلا متصاعدا بين وعود الاستثمار وتوفير فرص العمل، ومخاوف السكان من الضجيج والتلوث وتراجع قيمة العقارات.28/10/2026
أرقام قياسية جديدة تسجلها الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وتحذيرات أممية من ارتفاع أكبر في حرارة الأرض خلال السنوات المقبلة.28/10/2026
اختُتمت في موسكو القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، بمشاركة روسيا وقطر وإيران ودول أخرى تستحوذ مجتمعة على أكثر من 70% من الاحتياطات العالمية للغاز.28/10/2026
رصد مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان المظاهرات التي خرجت في العاصمة الفرنسية باريس السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول 2026، في ظل حضور أمني مكثف.24/10/2026
تناولت حلقة (23 أكتوبر/تشرين الأول 2026) من برنامج “شبكات” عددا من القضايا التي أثارت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل، ومن أبرزها التداعيات الميدانية لعملية إطلاق النار بالخليل.23/10/2026
يسعى ساسة باكستان لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط دبلوماسيا وعبر الحوار، وهو بالتأكيد ما يتمناه كثيرون، بل إنهم يدعمون توجه إسلام آباد بهذا الخصوص.23/10/2026
في شمال إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، ورغم انحسار المعارك فإن تداعيات الحرب لا تزال تلقي بظلالها على حياة السكان، وتضاعف معاناتهم، لا سيما في القطاع الصحي.23/10/2026
حذر مكتب شؤون الحصار في تعز من كارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة مئات الأطفال حديثي الولادة والخدج في أقسام الحضانات جراء النقص الحاد في الوقود والأدوية.22/10/2026
أعلنت وزارة الصحة النيجيرية تسجيل إصابة بفيروس إيبولا في العاصمة أبوجا، وذلك بعد ثبوت إصابة امرأة وصلت من أوغندا في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.22/10/2026
تواجه إيران تضييقا متزامنا على منافذ تجارتها، فالحصار البحري والعقوبات يعطلان صادرات النفط، في وقت أدى فيه إغلاق معابر رئيسية مع العراق وباكستان إلى زيادة اعتماد طهران على طرق برية مزدحمة ومكلفة.22/10/2026
من وسيلة لإنجاز الواجبات المدرسية أو البحث عن إجابة إلى ما هو أكبر وأكثر حضورا، هكذا أصبح الذكاء الاصطناعي في حياة بعض الأطفال والمراهقين.19/10/2026
تتواصل الاحتجاجات الطلابية في ألبانيا، وسط تدخلات متكررة للشرطة لتفريق المتظاهرين أمام المباني والمؤسسات الحكومية، باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية.19/10/2026
“تدفع شركات الشحن مبالغ غير مسبوقة لإبقاء سفنها في مضيق هرمز، إذ يتقاضى قبطان الناقلة 100 ألف دولار شهريا مع 50 ألفا إضافية عن كل رحلة عبور وسط الهجمات الإيرانية. “16/10/2026