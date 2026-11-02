تقارير إخبارية

كيف تؤثر أعباء المعيشة على أصوات الشباب في الانتخابات الأمريكية؟

مع اقتراب الانتخابات النصفية الأمريكية، تتجه الأنظار إلى الناخبين الشباب من جيل زد، الذين يشكلون كتلة انتخابية كبيرة، لكنّ مشاركتهم في الاقتراع تبقى غير مضمونة.

30/10/2026