لدواعي حفظ النظام
تطرق الفيلم الوثائقي -الذي بثته الجزيرة في سهرة الجمعة- إلى استعمال الأسلحة المطاطية خلال مظاهرات شعبية في دول توصف بأنها ديمقراطية؛ مثل فرنسا وألمانيا وأميركا.
تطرق الفيلم الوثائقي -الذي بثته الجزيرة في سهرة الجمعة- إلى استعمال الأسلحة المطاطية خلال مظاهرات شعبية في دول توصف بأنها ديمقراطية؛ مثل فرنسا وألمانيا وأميركا.
عرض برنامج الجزيرة التحقيقي “ما خفي أعظم” -الذي بث مساء اليوم الجمعة- لقطات ولقاءات حصرية كشفت جانبا من كواليس كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، وأيضا “عرين الأسود”.
سلط الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة الجزيرة الضوء على معركة الحقيقة والأكاذيب التي تستخدمها الولايات المتحدة الأميركية لتبرير استخدام القوة في العالم، مثل ما حصل مع غزو العراق عام 2003.
ضمن تحقيق جديد تحت عنوان “جيش الظل”، كشف برنامج “ما خفي أعظم” عن انتهاكات مروعة بحق اللاجئين على حدود أوروبا، يرتكبها رجال ملثمون مرتزقة لا تعرف هويتهم و يعملون وفق خطة محكمة ولأهداف محددة..
زعماء وسياسيون كبار استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي -مثل تويتر وفيسبوك- للتلاعب بمشاعر ملايين الناخبين، وقد حدث ذلك في الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وفي إيطاليا والبرازيل وغيرها.
تعيش تايوان حالة من التأهب الدائم تحسبا لأي غزو صيني محتمل، وتصاعدت مخاوفها في ظل التوترات الحاصلة في المنطقة مؤخرا. فهل ستستخدم بكين القوة العسكرية لضم الجزيرة؟ وماذا سيكون موقف واشنطن؟
ركز برنامج “المتحري” في الجزء الثاني من فيلم “الإخوة الأعداء” على كشف المزيد من تفاصيل أحداث 13 يناير/كانون الثاني 1986 في جنوب اليمن، خاصة مصير الرئيس الجنوبي الأسبق عبد الفتاح إسماعيل.
كشف علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (1980-1986)، لبرنامج “المتحري” -لأول مرة- عن تفاصيل أحداث 13 يناير/كانون الثاني 1986 ومقتل الرئيس الجنوبي الأسبق، سالم ربيع علي.
أظهر فيلم “استشارة الرئيس” -الذي بثته قناة الجزيرة -أن الرئيس التونسي قيس سعيد استخدم تدابيره الاستثنائية لابتزاز ومعاقبة خصومه ومنعهم من السفر والعلاج عبر أوامر وقرارات تصدر مباشرة من قصر قرطاج.
كشف برنامج “المتحري” خفايا التطبيع في العراق من خلال مقابلات حصرية مع شخصيات تمثل مختلف التيارات السياسية في العراق، كما تتبع المحاولات الإسرائيلية التأثير على المجتمع العراقي بما يخدم التطبيع.
فتح برنامج “ما خفي أعظم” في تحقيق جديد له ملف عمل جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” في تركيا، وعرض وثائق وتسجيلات وشهادات أشخاص استهدفهم الموساد، لكنهم أبلغوا السلطات التركية باستهدافهم.
برنامج وثائقي يختص بأفلام ذات طبيعة تحقيقية استقصائية تنتجها وحدة التحقيقات الاس...
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