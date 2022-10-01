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مدة الفيديو 47 minutes 23 seconds
من برنامج: تحقيقات الجزيرة

لدواعي حفظ النظام

تطرق الفيلم الوثائقي -الذي بثته الجزيرة في سهرة الجمعة- إلى استعمال الأسلحة المطاطية خلال مظاهرات شعبية في دول توصف بأنها ديمقراطية؛ مثل فرنسا وألمانيا وأميركا.

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ما خفي أعظم- خارج الحسابات

عرض برنامج الجزيرة التحقيقي “ما خفي أعظم” -الذي بث مساء اليوم الجمعة- لقطات ولقاءات حصرية كشفت جانبا من كواليس كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، وأيضا “عرين الأسود”.

Published On 6/1/2023
مدة الفيديو 52 minutes 44 seconds

الأطباق الطائرة وغزو العراق وحرب فيتنام وكورونا.. نماذج لأكاذيب استخدمها الأميركيون لتضليل شعبهم والعالم

سلط الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة الجزيرة الضوء على معركة الحقيقة والأكاذيب التي تستخدمها الولايات المتحدة الأميركية لتبرير استخدام القوة في العالم، مثل ما حصل مع غزو العراق عام 2003.

Published On 4/11/2022
مدة الفيديو 48 minutes 47 seconds

بالوثائق والفيديوهات.. "ما خفي أعظم" يكشف عن "جيش الظل" يد اليونان وأوروبا للبطش باللاجئين بالبحر

ضمن تحقيق جديد تحت عنوان “جيش الظل”، كشف برنامج “ما خفي أعظم” عن انتهاكات مروعة بحق اللاجئين على حدود أوروبا، يرتكبها رجال ملثمون مرتزقة لا تعرف هويتهم و يعملون وفق خطة محكمة ولأهداف محددة..

Published On 28/10/2022
مدة الفيديو 52 minutes 46 seconds

بينهم ترامب وإيطالي وبرازيلي.. هكذا استخدم سياسيون تويتر وفيسبوك وواتساب لخداع الناس ونشر الفوضى

زعماء وسياسيون كبار استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي -مثل تويتر وفيسبوك- للتلاعب بمشاعر ملايين الناخبين، وقد حدث ذلك في الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وفي إيطاليا والبرازيل وغيرها.

Published On 7/10/2022
مدة الفيديو 45 minutes 13 seconds

المواجهة المؤجلة.. هل تعلن الصين حربا على تايوان؟ وهل ستدافع عنها واشنطن؟

تعيش تايوان حالة من التأهب الدائم تحسبا لأي غزو صيني محتمل، وتصاعدت مخاوفها في ظل التوترات الحاصلة في المنطقة مؤخرا. فهل ستستخدم بكين القوة العسكرية لضم الجزيرة؟ وماذا سيكون موقف واشنطن؟

Published On 30/9/2022
مدة الفيديو 43 minutes 11 seconds

صراع الإخوة الأعداء في "المتحري".. من كلف فريق اغتيال أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني؟

ركز برنامج “المتحري” في الجزء الثاني من فيلم “الإخوة الأعداء” على كشف المزيد من تفاصيل أحداث 13 يناير/كانون الثاني 1986 في جنوب اليمن، خاصة مصير الرئيس الجنوبي الأسبق عبد الفتاح إسماعيل. 

Published On 26/8/2022
مدة الفيديو 47 minutes 03 seconds

"المتحري" يفتح ملف صراع الإخوة الأعداء في اليمن وعلي ناصر يتحدث لأول مرة عن تفاصيل أحداث 1986

كشف علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (1980-1986)، لبرنامج “المتحري” -لأول مرة- عن تفاصيل أحداث 13 يناير/كانون الثاني 1986 ومقتل الرئيس الجنوبي الأسبق، سالم ربيع علي.

Published On 19/8/2022
مدة الفيديو 51 minutes 11 seconds

شهادات تُعرض في "استشارة الرئيس".. هكذا ابتز قيس سعيد خصومه ومنعهم من السفر والعلاج بموجب تدابيره الاستثنائية

أظهر فيلم “استشارة الرئيس” -الذي بثته قناة الجزيرة -أن الرئيس التونسي قيس سعيد استخدم تدابيره الاستثنائية لابتزاز ومعاقبة خصومه ومنعهم من السفر والعلاج عبر أوامر وقرارات تصدر مباشرة من قصر قرطاج.

Published On 29/7/2022
مدة الفيديو 46 minutes 35 seconds

مقابلات حصرية.. "المتحري" يكشف خفايا التطبيع الإسرائيلي في العراق ووجود الموساد من خلال سفارات وشركات

كشف برنامج “المتحري” خفايا التطبيع في العراق من خلال مقابلات حصرية مع شخصيات تمثل مختلف التيارات السياسية في العراق، كما تتبع المحاولات الإسرائيلية التأثير على المجتمع العراقي بما يخدم التطبيع.

Published On 23/7/2022
مدة الفيديو 50 minutes 56 seconds

وثائق وتسريبات يكشفها "ما خفي أعظم".. كيف سعى الموساد للتجسس على المقاومة الفلسطينية بتركيا؟

فتح برنامج “ما خفي أعظم” في تحقيق جديد له ملف عمل جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” في تركيا، وعرض وثائق وتسجيلات وشهادات أشخاص استهدفهم الموساد، لكنهم أبلغوا السلطات التركية باستهدافهم.

Published On 1/7/2022
مدة الفيديو 52 minutes 54 seconds

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