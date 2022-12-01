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مدة الفيديو 18 minutes 56 seconds
من برنامج: تأمـــــلات

تأملات (2023/3/21)

تناولت حلقة (2023/3/21) من برنامج “تأملات” مواضيع مختلفة، منها: ما جاء في طرائف القدماء حول الرجل الذي أنشد أبا عثمان المازني شعرا ردئيا..

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تأملات- كيف تطور استخدام كلمة "الحقيقة"؟ وما أوصاف الأنف عند العرب؟

تناولت حلقة برنامج “تأملات” مواضيع مختلفة، منها تطور استخدام كلمة “الحقيقة”، وأوصاف الأنف عند العرب، وقصة أحد الأمراء مع إمام يطيل القراءة في الصلاة، بالإضافة إلى سيرة الشاعرة العراقية لميعة عباس.

Published On 3/1/2023
مدة الفيديو 24 minutes 13 seconds

تأملات- ما قصة المثل القائل "لليدين وللفم"؟

تناولت حلقة برنامج “تأملات” عدة مواضيع، أبرزها قصة المثل القائل “لليدين وللفم”، وحكاية الأعرابي الذي أضاع جمله، فحلف بالله أنه إن وجده باعه بدرهم، ودلالة الفرق بين المرأة والزوج كما ورد في سورة مريم، بالإضافة إلى سيرة الكاتب والشاعر المصري زكي مبارك. تقديم: محمد صالح تاريخ البث: 2022/12/27

Published On 27/12/2022
مدة الفيديو 24 minutes 16 seconds

تأملات ـ من أين جاءت تسمية الفضة؟

سلطت حلقة برنامج ” تأملات” الضوء على مواضيع مختلفة منها، أصل كلمة “الفِضّة”، وقصة المثل القائل: ” حتّى أنت يا بروتوس”، فضلا عن سيرة الكاتب والشاعر والمحقق المصري محمود شاكر. تقديم: محمد صالح

Published On 20/12/2022
مدة الفيديو 23 minutes 02 seconds

الطاقة.. نظام جديد

يحاول فيلم “الطاقة.. نظام جديد” أن يبحث عن سبل لمعالجة أزمة الطاقة العالمية، ويطرح حلولا مستقبلية ويناقش الوضع السياسي والجيوسياسي الذي سيطرأ على الساحة العالمية مع التحول إلى مصادر طاقة جديدة.

Published On 2/12/2022
مدة الفيديو 47 minutes 13 seconds

درع السيليكون.. كيف استطاعت تايوان تحويل أشباه المواصلات إلى سلاح دفاعي لها؟

سلط فيلم “درع السيليكون” الذي بثته الجزيرة في (2022/11/25) الضوء على قدرات تايوان الكبيرة في صناعة أشباه الموصلات، أو رقائق السيليكون الدقيقة المستخدمة في التقنيات المدنية والعسكرية الرئيسية.

Published On 25/11/2022
مدة الفيديو 47 minutes 12 seconds

روعة التأدب.. ما قصة الحسن والحسين مع الرجل العجوز الذي لا يحسن الوضوء؟

يروى أن الحسَنُ والحُسينُ رضيَ اللهُ عنْهُما أرادا أن يقدما نصيحة لرجل كبير في السن، فاختارا أسلوبا مهذبا يحمل في طياته الكثير من العبر النبيلة. فكيف كان أسلوبهما مع الرجل؟ وما القصة؟

Published On 25/10/2022
مدة الفيديو 22 minutes 02 seconds

بين بولسونارو ولولا دا سيلفا.. من يحسم الجولة الثانية في انتخابات الرئاسة البرازيلية؟

يعود البرازيليون إلى مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة لاختيار رئيسهم القادم، من أحد المرشحين، وهما جايير بولسونارو (الرئيس الحالي) ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا (الرئيس السابق).

Published On 21/10/2022
مدة الفيديو 46 minutes 16 seconds

تصفية الاستعمار (الجزء الثاني)

توالت العمليات المسلحة في مواجهة الاستيطان والوجود العسكري الفرنسي بالهند الصينية وبأفريقيا وبعض الدول العربية الشرق أوسطية وغيرها من مناطق النفوذ الاستعماري الفرنسي.

Published On 16/10/2022
مدة الفيديو 51 minutes 30 seconds

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