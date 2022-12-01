تناولت حلقة برنامج “تأملات” عدة مواضيع، أبرزها قصة المثل القائل “لليدين وللفم”، وحكاية الأعرابي الذي أضاع جمله، فحلف بالله أنه إن وجده باعه بدرهم، ودلالة الفرق بين المرأة والزوج كما ورد في سورة مريم، بالإضافة إلى سيرة الكاتب والشاعر المصري زكي مبارك. تقديم: محمد صالح تاريخ البث: 2022/12/27