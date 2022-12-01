تأملات (2023/3/21)
تناولت حلقة (2023/3/21) من برنامج “تأملات” مواضيع مختلفة، منها: ما جاء في طرائف القدماء حول الرجل الذي أنشد أبا عثمان المازني شعرا ردئيا..
تناولت حلقة (2023/3/21) من برنامج “تأملات” مواضيع مختلفة، منها: ما جاء في طرائف القدماء حول الرجل الذي أنشد أبا عثمان المازني شعرا ردئيا..
تناولت حلقة برنامج “تأملات” مواضيع مختلفة، منها تطور استخدام كلمة “الحقيقة”، وأوصاف الأنف عند العرب، وقصة أحد الأمراء مع إمام يطيل القراءة في الصلاة، بالإضافة إلى سيرة الشاعرة العراقية لميعة عباس.
تناولت حلقة برنامج “تأملات” عدة مواضيع، أبرزها قصة المثل القائل “لليدين وللفم”، وحكاية الأعرابي الذي أضاع جمله، فحلف بالله أنه إن وجده باعه بدرهم، ودلالة الفرق بين المرأة والزوج كما ورد في سورة مريم، بالإضافة إلى سيرة الكاتب والشاعر المصري زكي مبارك. تقديم: محمد صالح تاريخ البث: 2022/12/27
سلطت حلقة برنامج ” تأملات” الضوء على مواضيع مختلفة منها، أصل كلمة “الفِضّة”، وقصة المثل القائل: ” حتّى أنت يا بروتوس”، فضلا عن سيرة الكاتب والشاعر والمحقق المصري محمود شاكر. تقديم: محمد صالح
يحاول فيلم “الطاقة.. نظام جديد” أن يبحث عن سبل لمعالجة أزمة الطاقة العالمية، ويطرح حلولا مستقبلية ويناقش الوضع السياسي والجيوسياسي الذي سيطرأ على الساحة العالمية مع التحول إلى مصادر طاقة جديدة.
سلط فيلم “درع السيليكون” الذي بثته الجزيرة في (2022/11/25) الضوء على قدرات تايوان الكبيرة في صناعة أشباه الموصلات، أو رقائق السيليكون الدقيقة المستخدمة في التقنيات المدنية والعسكرية الرئيسية.
قصة طريفة عن الحجاج بن يوسف الثقفي مع أعرابي شتمه واتهمه بالظلم ولم يكن يعلم أنه الحجاج نفسه، فماذا فعل به الحجاج؟
لم يكن مجنونا وإنما أطلقت عليه صفة الجنون لأنه هام حبا بابنة عمه ورفضوا تزويجها له. تغنى بحبه العذري بشعر عفيف خلّد قصة الحب الرومانسية التي جمعتهما.
يروى أن الحسَنُ والحُسينُ رضيَ اللهُ عنْهُما أرادا أن يقدما نصيحة لرجل كبير في السن، فاختارا أسلوبا مهذبا يحمل في طياته الكثير من العبر النبيلة. فكيف كان أسلوبهما مع الرجل؟ وما القصة؟
يعود البرازيليون إلى مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة لاختيار رئيسهم القادم، من أحد المرشحين، وهما جايير بولسونارو (الرئيس الحالي) ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا (الرئيس السابق).
توالت العمليات المسلحة في مواجهة الاستيطان والوجود العسكري الفرنسي بالهند الصينية وبأفريقيا وبعض الدول العربية الشرق أوسطية وغيرها من مناطق النفوذ الاستعماري الفرنسي.
رحلةٌ في غياهب التاريخ العربي بحثا عن الأدب والشعر والبلاغة. وتأملاتٌ لغويّة تعط...
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هم كتاب وفنانون غردوا خارج السرب، وأبدعوا خارج النص المألوف، فشكلت إنتاجاتهم الح...
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المشاء” برنامج ثقافي يقدم بورتريهات لمبدعين عرب من خلال التعريف بمدنهم.” ليقدم ص...
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