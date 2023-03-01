قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية الجنرال باتريك رايدر -في لقاء حصري مع برنامج “من واشنطن” (2023/3/30)- إن النظم الديمقراطية تزداد قوة لا ضعفا، بينما تزداد النظم السلطوية ضعفا لا قوة.