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مدة الفيديو 49 minutes 53 seconds
من برنامج: للقصة بقية 

للقصة بقية – ضريبة متابعة منصات التواصل الاجتماعي

تابع برنامج للقصة بقية (2023/4/3) ضريبة متابعة مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد نقلة ثورية في عالم الاتصال بين البشر، إذ لم يعد الإنسان معها ذلك المتلقي السلبي الذي يستقبل ما تبثه وسائل الإعلام.

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الشريعة والحياة في رمضان- مسائل فقهية في الزكاة والصدقة والمعاملات المالية

ناقش الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي محيي الدين القره داغي في حلقة (2023/3/31) من برنامج “الشريعة والحياة في رمضان” مسائل فقهية تتعلق بالزكاة والصدقة والمعاملات المالية.

Published On 31/3/2023
مدة الفيديو 50 minutes 46 seconds

من واشنطن – هل تفرق الديمقراطية بين إسرائيل وحليفتها أميركا؟

قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية الجنرال باتريك رايدر -في لقاء حصري مع برنامج “من واشنطن” (2023/3/30)- إن النظم الديمقراطية تزداد قوة لا ضعفا، بينما تزداد النظم السلطوية ضعفا لا قوة.

Published On 30/3/2023
مدة الفيديو 50 minutes 01 seconds

ما وراء الخبر- إثيوبيا تجدد رفضها مساعي مصر لتدويل أزمة سد النهضة

تناول برنامج “ما وراء الخبر” (2023/3/30) مستجدات ومآلات أزمة سد النهضة في ضوء تحذيرات مصرية من خطر التعبئة الأحادية للسد ورفض إثيوبيا على لسان خارجيتها محاولات مصر تدويل الملف.

Published On 30/3/2023
مدة الفيديو 23 minutes 46 seconds

الشريعة والحياة في رمضان- فقه النساء بين العلماء والعالمات

سلطت حلقة (2023/3/30) من برنامج “الشريعة والحياة في رمضان” الضوء على موضوع فقه النساء وبعض المسائل المتعلقة بأحوالهن. واستضافت الحلقة الدكتورة نزيهة أمعاريج، وهي أستاذة العقيدة ومقارنة الأديان..

Published On 30/3/2023
مدة الفيديو 50 minutes 41 seconds

موازين ـ الضرائب من منظور إسلامي

سلطت حلقة (2023/3/29) من برنامج “موازين” الضوء على مفهوم الضرائب في الإسلام وفلسفة فرضها ومواقف الفقهاء منها والفرق بين نظرة الإسلام والنظم الوضعية، بالإضافة إلى خطورة التوسع في فرضها..

Published On 29/3/2023
مدة الفيديو 49 minutes 43 seconds

الشريعة والحياة في رمضان- خطوات الشيطان كما وردت في آيات القرآن

ناقشت حلقة (2023/3/29) من برنامج “الشريعة والحياة في رمضان” أستاذ التفسير وعلوم القرآن في كلية الشريعة بجامعة قطر الدكتور رمضان خميس، بشأن عداوة الشيطان للإنسان كما وردت في القرآن الكريم والطرق التي ي

Published On 29/3/2023
مدة الفيديو 50 minutes 22 seconds

الاتجاه المعاكس- لماذا يراهن العرب على نظام دولي جديد متعدد الأقطاب؟

ناقشت حلقة (2023/3/28) من برنامج “الاتجاه المعاكس” موقف الدول العربية من الصراع الجاري بين أميركا وحلفائها من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، وتساءلت مع ضيوفها عن سبب مراهنة العرب على نظام دولي جديد..

Published On 29/3/2023
مدة الفيديو 48 minutes 42 seconds

ما وراء الخبر- أسباب ومآلات تصاعد غضب الشارع في دول أوروبية

تناول برنامج “ما وراء الخبر” (2023/3/28) أسباب وخلفيات تصاعد موجة الاحتجاجات في الدول الأوروبية -مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال- وانعكاساتها المحتملة على السياسات الداخلية والخارجية.

Published On 28/3/2023
مدة الفيديو 23 minutes 42 seconds

ما وراء الخبر – الأزمة في إسرائيل.. احتجاجات أكثر وخلافات أوسع

طرح برنامج “ما وراء الخبر” (2023/3/26) السؤال التالي: ما هي دلالات تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن الإصرار على مشروع قانون النظام القضائي أصبح خطرا على أمن اسرائيل؟

Published On 26/3/2023
مدة الفيديو 23 minutes 02 seconds

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