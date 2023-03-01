للقصة بقية – ضريبة متابعة منصات التواصل الاجتماعي
تابع برنامج للقصة بقية (2023/4/3) ضريبة متابعة مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد نقلة ثورية في عالم الاتصال بين البشر، إذ لم يعد الإنسان معها ذلك المتلقي السلبي الذي يستقبل ما تبثه وسائل الإعلام.
تابع برنامج للقصة بقية (2023/4/3) ضريبة متابعة مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد نقلة ثورية في عالم الاتصال بين البشر، إذ لم يعد الإنسان معها ذلك المتلقي السلبي الذي يستقبل ما تبثه وسائل الإعلام.
ناقش الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي محيي الدين القره داغي في حلقة (2023/3/31) من برنامج “الشريعة والحياة في رمضان” مسائل فقهية تتعلق بالزكاة والصدقة والمعاملات المالية.
قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية الجنرال باتريك رايدر -في لقاء حصري مع برنامج “من واشنطن” (2023/3/30)- إن النظم الديمقراطية تزداد قوة لا ضعفا، بينما تزداد النظم السلطوية ضعفا لا قوة.
تناول برنامج “ما وراء الخبر” (2023/3/30) مستجدات ومآلات أزمة سد النهضة في ضوء تحذيرات مصرية من خطر التعبئة الأحادية للسد ورفض إثيوبيا على لسان خارجيتها محاولات مصر تدويل الملف.
سلطت حلقة (2023/3/30) من برنامج “الشريعة والحياة في رمضان” الضوء على موضوع فقه النساء وبعض المسائل المتعلقة بأحوالهن. واستضافت الحلقة الدكتورة نزيهة أمعاريج، وهي أستاذة العقيدة ومقارنة الأديان..
سلطت حلقة (2023/3/29) من برنامج “موازين” الضوء على مفهوم الضرائب في الإسلام وفلسفة فرضها ومواقف الفقهاء منها والفرق بين نظرة الإسلام والنظم الوضعية، بالإضافة إلى خطورة التوسع في فرضها..
ناقشت حلقة (2023/3/29) من برنامج “الشريعة والحياة في رمضان” أستاذ التفسير وعلوم القرآن في كلية الشريعة بجامعة قطر الدكتور رمضان خميس، بشأن عداوة الشيطان للإنسان كما وردت في القرآن الكريم والطرق التي ي
ناقشت حلقة (2023/3/28) من برنامج “الاتجاه المعاكس” موقف الدول العربية من الصراع الجاري بين أميركا وحلفائها من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، وتساءلت مع ضيوفها عن سبب مراهنة العرب على نظام دولي جديد..
تناول برنامج “ما وراء الخبر” (2023/3/28) أسباب وخلفيات تصاعد موجة الاحتجاجات في الدول الأوروبية -مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال- وانعكاساتها المحتملة على السياسات الداخلية والخارجية.
تناول برنامج “ما وراء الخبر” (2023/3/27) أبعاد ودلالات إعراب واشنطن عن قلقها من الأزمة السياسية في إسرائيل وتداعيات ذلك المحتملة على العلاقات مع تل أبيب.
طرح برنامج “ما وراء الخبر” (2023/3/26) السؤال التالي: ما هي دلالات تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن الإصرار على مشروع قانون النظام القضائي أصبح خطرا على أمن اسرائيل؟
برنامج حواري أسبوعي يبحث في قضايا عامة تهم المشاهد العربي قد تكون ضمن الشأن الجا...
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