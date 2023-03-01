تابع برنامج “شبكات” أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها: قذائف يورانيوم إلى أوكرانيا، مقتل ناشط في اليمن، حرق مسلم مسن في بريطانيا، “الفار” يحرج حكم مباراة مرتين.