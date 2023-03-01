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مدة الفيديو 24 minutes 37 seconds
من برنامج: المرصد

المرصد (2023/4/3)

رصد برنامج “المرصد” (2023/4/3) جانبا من مذكرات الصحفي جيري هارمر، أحد مراسلي وكالة أستوشيتد برس في الغزو الأميركي للعراق منذ 20 عاما، والتي دونها كيوميات خلال الأسابيع الأولى للحرب.

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شبكات (2023/3/26)

تابع برنامج “شبكات” (2023/3/26) تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة الطفل اليمني أدهم، والذي تعرض لاعتداء وحشي من قبل أحد المشرفين، ما تسبب في إدخاله إلى المستشفى وأثار غضب اليمنيين.

Published On 26/3/2023
مدة الفيديو 20 minutes 30 seconds

الشريعة والحياة- استقبال رمضان وإحياء أيامه ولياليه

استضافت حلقة (2023/3/25) من برنامج “الشريعة والحياة في رمضان” الداعية الإسلامي الدكتور نبيل العوضي للحديث عن كيفية استقبال شهر رمضان المبارك وإحياء أيامه ولياليه، والوسائل المساعدة لذلك.

Published On 25/3/2023
مدة الفيديو 50 minutes 25 seconds

فوق السلطة– الإمارات تكرم الأسد لكسر حاجز مقاطعته وغياب صورة مرسي يعيد ذكره للواجهة

في الوقت الذي حرصت فيه الإمارات على إظهار حالة احتفاء كبيرة بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد، غابت صورة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي عن جدار بمقر وزارة الخارجية المصرية، حمل صور رؤساء مصر السابقين.

Published On 24/3/2023
مدة الفيديو 25 minutes 23 seconds
فوق السلطة– أبو ظبي تكرم الأسد بـ21 طلقة.. ومرسي يغيب عن لوحة رؤساء مصر

شبكات (2023/3/23)

تابع برنامج “شبكات” أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها: قذائف يورانيوم إلى أوكرانيا، مقتل ناشط في اليمن، حرق مسلم مسن في بريطانيا، “الفار” يحرج حكم مباراة مرتين.

Published On 23/3/2023
مدة الفيديو 19 minutes 02 seconds

حياة ذكية (2023/3/22)

تناولت حلقة برنامج “حياة ذكية” مواضيع تكنولوجية منوعة من أبرزها، قلوب وصمامات مطبوعة بالتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد قد تنقذ حياة الكثيرين، وروبوت آلي لتوصيل البضائع قريبا على الطرقات، وآخر التسريبات المت

Published On 22/3/2023
مدة الفيديو 21 minutes 08 seconds

شبكات (2023/3/22)

أصبحت “المتقسطة” -بالعامية المصرية- حديث رواد مواقع التواصل، وتابع برنامج “شبكات” (2023/3/22) بعض تعليقات المغردين، حيث قدمت إحدى الشركات عرضا لشراء الكنافة بالتقسيط.

Published On 22/3/2023
مدة الفيديو 20 minutes 30 seconds

شبكات (2023/3/21)

تابع برنامج “شبكات” أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها: تصريحات صهيونية متطرفة، السودان وعصابات 9 طويلة، ميسي بغداد يلتقي ميسي الحقيقي، اختلاف ساعات الصيام برمضان

Published On 21/3/2023
مدة الفيديو 21 minutes 10 seconds

المرصد (2023/3/20)

فتحت ثورة “الذكاء الاصطناعي” المعروف اختصارا بـ”إيه آي” (AI) جدلا لم يتوقف، بين مرحب بخدماتها المعرفية الهائلة وبين متخوف من تحولها إلى وحش إلكتروني. وتابع “المرصد” (2023/3/20) جانبا من هذا الجدل.

Published On 21/3/2023
مدة الفيديو 23 minutes 07 seconds

شبكات (2023/3/20)

تابع برنامج “شبكات” أبرز مواضيع منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها: الرئيس التونسي قيس سعيّد وحقل البوري الليبي، دب في شوارع تركيا، كلاسيكو إسبانيا والتحكيم، مسابقة أكبر كرش في إثيوبيا..

Published On 20/3/2023
مدة الفيديو 20 minutes 40 seconds

شبكات (2023/3/19)

تابع برنامج “شبكات” (2023/3/19) تفاصيل قصة الزواج والطلاق التي بدأت في فنلندا، حيث تم عقد قران اليوتيوبر العراقي حيدر الفيلي قرانه على الموديل الكويتية غدير الفهد.

Published On 19/3/2023
مدة الفيديو 21 minutes 21 seconds

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