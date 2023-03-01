المرصد (2023/4/3)
رصد برنامج “المرصد” (2023/4/3) جانبا من مذكرات الصحفي جيري هارمر، أحد مراسلي وكالة أستوشيتد برس في الغزو الأميركي للعراق منذ 20 عاما، والتي دونها كيوميات خلال الأسابيع الأولى للحرب.
رصد برنامج “المرصد” (2023/4/3) جانبا من مذكرات الصحفي جيري هارمر، أحد مراسلي وكالة أستوشيتد برس في الغزو الأميركي للعراق منذ 20 عاما، والتي دونها كيوميات خلال الأسابيع الأولى للحرب.
تابع برنامج “شبكات” (2023/3/26) تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة الطفل اليمني أدهم، والذي تعرض لاعتداء وحشي من قبل أحد المشرفين، ما تسبب في إدخاله إلى المستشفى وأثار غضب اليمنيين.
استضافت حلقة (2023/3/25) من برنامج “الشريعة والحياة في رمضان” الداعية الإسلامي الدكتور نبيل العوضي للحديث عن كيفية استقبال شهر رمضان المبارك وإحياء أيامه ولياليه، والوسائل المساعدة لذلك.
في الوقت الذي حرصت فيه الإمارات على إظهار حالة احتفاء كبيرة بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد، غابت صورة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي عن جدار بمقر وزارة الخارجية المصرية، حمل صور رؤساء مصر السابقين.
تابع برنامج “شبكات” أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها: قذائف يورانيوم إلى أوكرانيا، مقتل ناشط في اليمن، حرق مسلم مسن في بريطانيا، “الفار” يحرج حكم مباراة مرتين.
تناولت حلقة برنامج “حياة ذكية” مواضيع تكنولوجية منوعة من أبرزها، قلوب وصمامات مطبوعة بالتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد قد تنقذ حياة الكثيرين، وروبوت آلي لتوصيل البضائع قريبا على الطرقات، وآخر التسريبات المت
أصبحت “المتقسطة” -بالعامية المصرية- حديث رواد مواقع التواصل، وتابع برنامج “شبكات” (2023/3/22) بعض تعليقات المغردين، حيث قدمت إحدى الشركات عرضا لشراء الكنافة بالتقسيط.
تابع برنامج “شبكات” أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها: تصريحات صهيونية متطرفة، السودان وعصابات 9 طويلة، ميسي بغداد يلتقي ميسي الحقيقي، اختلاف ساعات الصيام برمضان
فتحت ثورة “الذكاء الاصطناعي” المعروف اختصارا بـ”إيه آي” (AI) جدلا لم يتوقف، بين مرحب بخدماتها المعرفية الهائلة وبين متخوف من تحولها إلى وحش إلكتروني. وتابع “المرصد” (2023/3/20) جانبا من هذا الجدل.
تابع برنامج “شبكات” أبرز مواضيع منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها: الرئيس التونسي قيس سعيّد وحقل البوري الليبي، دب في شوارع تركيا، كلاسيكو إسبانيا والتحكيم، مسابقة أكبر كرش في إثيوبيا..
تابع برنامج “شبكات” (2023/3/19) تفاصيل قصة الزواج والطلاق التي بدأت في فنلندا، حيث تم عقد قران اليوتيوبر العراقي حيدر الفيلي قرانه على الموديل الكويتية غدير الفهد.
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