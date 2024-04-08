قال توتو فولف رئيس فريق مرسيدس، المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، إنه لن يتمكن أي سائق من منافسة ماكس فرستابن سائق “رد بول” وبطل العالم 3 مرات على اللقب هذا العام بعد هيمنته على سباق اليابان.