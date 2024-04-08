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شاهد.. صلاح ينقذ ليفربول من فخ الخسارة أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

أنقذ النجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول من السقوط في فخ الخسارة أمام مضيفه مانشستر يونايتد، بعدما قاده للتعادل معه 2-2، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

Published On 7/4/2024

رئيس فريق مرسيدس في فورمولا 1 يقر بصعوبة منافسة سائق "رد بول" فرستابن

قال توتو فولف رئيس فريق مرسيدس، المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، إنه لن يتمكن أي سائق من منافسة ماكس فرستابن سائق “رد بول” وبطل العالم 3 مرات على اللقب هذا العام بعد هيمنته على سباق اليابان.

Published On 7/4/2024

لتشابهه مع شعار نازي.. نهاية سعيدة لأزمة الرقم 4 في منتخب ألمانيا

رحب الاتحاد الألماني لكرة القدم بالتحرك السريع من شركة أديداس لصناعة الأدوات الرياضية، لتغيير تصميم الرقم 4 على قمصان المنتخب الوطني في أعقاب الانتقادات التي وجهت بسبب تشابه التصميم مع شعار نازي.

Published On 7/4/2024
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