يحتضن ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي -اليوم الاثنين- مواجهة نارية مرتقبة بين الهلال والنصر في نصف نهائي مسابقة كأس السوبر السعودية لكرة القدم بحلتها الجديدة.
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عاد فريق يوفنتوس لسكة الانتصارات بفوز بشق الأنفس على ضيفه فيورنتينا 1-صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ31 بالدوري الإيطالي لكرة القدم.
بعد وقوع عدد من زملائه ضحايا للصوص، جاء الدور على نجم نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيساك ليكون أحدث لاعب يتم استهداف منزله من قبل لصوص محترفين.
يخضع جانلوكا مانشيني، مدافع روما، للتحقيق بسبب احتفالاته في مباراة الفوز على لاتسيو ضمن دربي العاصمة السبت، وفقا لما أعلنه رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.