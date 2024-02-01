رياضات أخرى

توجت البولندية إيغا شفيونتيك بلقب بطولة قطر المفتوحة للتنس للمرة الثالثة على التوالي بفوزها في المباراة النهائية على الكازاخية يلينا ريباكينا اليوم السبت.
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في مزاد علني -الإثنين- بيع مضرب رفائيل نادال الذي استخدمه في الفوز بنقطة البطولة في نهائي فرنسا المفتوحة للتنس 2007 في مواجهة روجر فيدرر بمبلغ زاد عن 118 ألف دولار ليصبح من بين أغلى القطع التذكا
يعود نجم كرة المضرب الإسباني المخضرم رافايل نادال إلى الملاعب في بطولة أستراليا المفتوحة 2024، بحسب ما كشف المنظّمون الأربعاء، بعد عام من تعرضه لإصابة قوية في نفس البطولة.
تراجعت النجمة التونسية أنس جابر، مركزين في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين.