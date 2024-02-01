رياضات أخرى

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تواجه لاعبة غير مصنفة في ختام البطولة.. التونسية أُنس جابر إلى نهائي ويمبلدون للعام الثاني تواليا

تأهلت التونسية أُنس جابر، وصيفة العام الماضي، إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للعام الثاني تواليا، وذلك بعد تغلبها على البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عالميا، معوضة تأخرها بمجموعة إلى فوز.

Published On 13/7/2023
أنس جابر تطمح بالتتويج بأول بطولة كبيرة في التنس

بكاء وانهيار وتوتر.. لاعبو التنس يتعذبون ذهنيا

يعرف لاعبو التنس الهواة جيدا التوتر الذي يصيبهم بالشلل وقد يحرمهم الفوز مهما اقتربوا من تحقيقه، لكنهم ليسوا الوحيدين، فخبيرة بعلم النفس الرياضي تقول إن رياضيي النخبة بويمبلدون يعانون من “عذاب ذهني”.

Published On 1/7/2023
Previews: The Championships - Wimbledon 2023

ديوكوفيتش يُتوج بطلا لرولان غاروس ويحطم الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى

أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش لقبه 23 في البطولات الأربع الكبرى للتنس لينفرد بالرقم القياسي بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود بنتيجة 7-6 و6-3 و7-5 في نهائي فرنسا المفتوحة للتنس “رولان غاروس” اليوم الأحد.

Published On 11/6/2023
French Open

لاعبة التنس أنس جابر.. "وزيرة السعادة" التونسية

ولدت في تونس عام 1994، بدأ شغفها بالتنس في طفولتها وفي سن السادسة دخلت غمار المنافسات، وفازت بأولاها وهي ابنة 12 عاما، احتلت المرتبة الثانية عالميا في تصنيف المحترفات وأحرزت عدة ألقاب وجوائز.

Published On 21/5/2023
CHARLESTON, SOUTH CAROLINA - APRIL 09: Ons Jabeur of Tunisia poses with the trophy after defeating Belinda Bencic of Switzerland during the Finals of the Credit One Charleston Open at Credit One Stadium on April 09, 2023 in Charleston, South Carolina. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

التصنيف العالمي للتنس.. ديوكوفيتش يستعيد الصدارة وأُنس جابر تخسر المركز الثاني

عاد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش للتربع من جديد على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، بينما انتزعت البيلاروسية أرينا سابالينكا من النجمة التونسية أُنس جابر المركز الثاني في التصنيف العالمي

Published On 30/1/2023
2023 Australian Open: Men's Champion Photocall

هرّب رسائل مشفرة في مضرب تنس خلال الحرب العالمية الأولى.. رولان غاروس الطيار الفرنسي رمز بطولات التنس العالمية

رولان غاروس طيار ومحارب فرنسي ورياضي محترف، ولد عام 1888، وكتب اسمه في التاريخ بكونه أول طيار يحلق فوق البحر المتوسط، وتكريما لجهوده في ابتكار طائرة حربية أصبح اسمه رمزا لبطولات التنس العالمية.

Published On 1/10/2022
6th June 1911: French aviator Roland Garros in the cockpit of an aircraft. (Photo by Branger/Topical Press Agency/Getty Images)