رياضات أخرى

أعلن اتحاد لاعبي التنس للمحترفين -اليوم الخميس- أن السعودية ستستضيف نهائيات الجيل القادم للرجال، الخاصة باللاعبين تحت 21 عامًا، في نهاية الموسم في جدة، بداية من العام الحالي حتى 2027.