بطولات عالمية

شهدت المواجهة المثيرة بين العين والنصر حوارا كرويا شيقا بين النجم رونالدو والحارس الدولي الإماراتي خالد عيسى صاحب التصديات الرائعة، التي حرمت البرتغالي من التهديف في أكثر من مرة خلال اللقاء.
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سجل المغربي سفيان رحيمي هدفا ليقود العين الإماراتي للفوز 1-صفر على ضيفه النصر السعودي، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم على ملعب هزاع بن زايد اليوم الاثنين.
تغطية مباشرة لمباراة النصر السعودي والعين الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم التي تقام اليوم الاثنين الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.
يتطلع العين الإماراتي إلى تحقيق نتيجة إيجابية عندما يستضيف النصر السعودي الاثنين على ملعب هزاع بن زايد في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم.