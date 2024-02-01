بطولات عالمية

بهزيمة كاسحة من مضيفه يانغ أفريكانز التنزاني خرج شباب بلوزداد الجزائري من دور المجموعات في أبطال أفريقيا لكرة القدم، لكن الهزيمة الكبيرة والخروج من الباب الضيق لم يكونا كل ما شهدته المواجهة المثيرة.