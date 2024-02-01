بطولات عالمية

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جدول مباريات الجولة الحاسمة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

يواجه الوداد الرياضي المغربي والترجي التونسي خطر الإقصاء من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، إذ يحتاجان لسيناريوهات متفاوتة للتأهل لربع النهائي في الجولة الأخيرة المقررة الجمعة والسبت.

Published On 29/2/2024
فريق الوداد المغربي المصدر: حساب إنستغرام الخاص بـ wacofficiel

بعد الخروج المدوي من أبطال أفريقيا.. كواليس الشجار بين مدرب شباب بلوزداد الجزائري وعدلان قديورة

بهزيمة كاسحة من مضيفه يانغ أفريكانز التنزاني خرج شباب بلوزداد الجزائري من دور المجموعات في أبطال أفريقيا لكرة القدم، لكن الهزيمة الكبيرة والخروج من الباب الضيق لم يكونا كل ما شهدته المواجهة المثيرة.

Published On 25/2/2024
مشادة كلامية بين مدرب شباب بلوزداد ولاعبه قديورة (بي إن سبورتس)

جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم

اتضحت صورة مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد انتهاء مواجهات الدور ثمن النهائي بتأهل 4 فرق عربية، بينها 3 سعودية والعين الإماراتي لدور الثمانية من البطولة القارية الأقوى على مستوى الأندية.

Published On 23/2/2024
Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro League