بطولات عربية

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إيقاف وغرامة.. هذا ما ينتظر رونالدو بعد تصرفه المشين

كشفت صحيفة “الرياضية” السعودية أن عقوبة قاسية تنتظر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي بسبب تصرفه المشين في مباراة فريقه الأخيرة أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين.

Published On 27/2/2024

الهلال يكتب التاريخ في الكرة السعودية

انفرد الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين، بالرقم القياسي للانتصارات المتتالية في المسابقة بفوزه بهدفين دون رد على مضيفه الاتفاق اليوم الاثنين.

Published On 26/2/2024

اتحاد جدة يهزم الطائي في الدوري السعودي

افتتح عبد الرزاق حمد الله أهداف الاتحاد قبل أن يسجل رومارينيو بالفوز 3-صفر على مضيفه الطائي ليعود حامل اللقب للانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمس الأربعاء.

Published On 8/2/2024

صفقات لم تتم ولاعبون لم ينتقلوا إلى الدوري السعودي

رغم استقطاب العديد من الأسماء الكبيرة والنجوم المتألقة في سماء الكرة، فإن هناك عدة صفقات لم تتم لأسباب تتعلق بالنوادي أو اللاعبين الذين فضلوا البقاء وتجديد عقودهم أو الانتقال لفرق أخرى.

Published On 12/9/2023
MLS: Nashville FC at Inter Miami CF