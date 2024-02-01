بطولات عربية

واصل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق الهلال، تحطيم الأرقام القياسية في دوري روشن السعودي لكرة القدم، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه فريقه على الاتحاد بنتيجة 3-1 بقمة مباريات الجولة 22 من المسابقة.
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عزز الهلال صدارته لدوري “روشن” السعودي لكرة القدم، بفوزه -اليوم الجمعة- على ضيفه الاتحاد 3-1، ضمن منافسات الجولة 22 من المسابقة.
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي للكرة القدم إيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر مباراة واحدة وتغريمه 30 ألف ريال سعودي (8 آلاف دولار).
غرد النجم السابق للكرة المصرية أحمد حسام “ميدو” بقنبلة كروية من العيار الثقيل حول مستقبل مواطنه محمد صلاح هداف ونجم ليفربول.