بطولات عربية

واصل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق الهلال، تحطيم الأرقام القياسية في دوري روشن السعودي لكرة القدم، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه فريقه على الاتحاد بنتيجة 3-1 بقمة مباريات الجولة 22 من المسابقة.