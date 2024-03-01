تغظيات رياضية مباشرة

تغطية مباشرة لمواجهة النصر ومضيفه أبها في المرحلة الـ26 من الدوري السعودي لكرة القدم، التي تقام اليوم الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب “مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية” في أبها.