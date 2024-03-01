تغظيات رياضية مباشرة

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(4-2) نتيجة مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ومضيفه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي تقام -اليوم- الساعة 14:30 بملعب “سيلهرست بارك” في العاصمة البريطانية لندن.

Published On 6/4/2024
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مباشر.. مباراة النصر ضد أبها 8-0 في الدوري السعودي للمحترفين

تغطية مباشرة لمواجهة النصر ومضيفه أبها في المرحلة الـ26 من الدوري السعودي لكرة القدم، التي تقام اليوم الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب “مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية” في أبها.

Published On 2/4/2024
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(0-1) نتيجة مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري السعودي لكرة القدم

مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي لكرة القدم في تغطية مباشرة اليوم الاثنين الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة).

Published On 1/4/2024