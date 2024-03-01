تغظيات رياضية مباشرة

تغطية مباشرة لمباراة فنربختشة وغلطة سراي اليوم في كأس السوبر التركية لكرة القدم، وتقام المواجهة الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 20:30 بتوقيت القاهرة، الساعة 18:30 بتوقيت غرينيتش.
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تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي تقام اليوم الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب “أولد ترافورد” في مدينة مانشستر.
تغطية مباشرة حاليا لمباراة الترجي التونسي وأسيك العاجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقام المواجهة الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت تونس، العاشرة بتوقيت القاهرة.
تغطية مباشرة لمواجهة أتلتيك بيلباو وريال مايوركا في نهائي كأس ملك إسبانيا بكرة القدم، التي تقام اليوم السبت الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب “لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية الإسبانية.