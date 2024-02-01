بطولات أوروبية

في الدقيقة الـ99 من مواجهة ريال مدريد ومضيفه فالنسيا، سجل جود بيلينغهام هدفا للملكي، ولكن الحكم خيل مانزانو رفض الهدف بدعوى أنه أطلق صافرة النهاية قبل أن يلعب دياز العرضية التي جاء منها الهدف.