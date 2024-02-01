بطولات أوروبية

محتوى رئيسي

تدفق المحتوى

ليفربول يعلن عن خسائر مليونية في موسم 2022-2023

سجل نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم خسارة بقيمة 9 11.4 مليون دولار قبل خصم الضرائب في الموسم الماضي، حيث إن زيادة الدخل التجاري لم تعوض انخفاض الأموال التي تم جنيها من حقوق البث وإيرادات المباريات.

Published On 29/2/2024
Premier League - Liverpool v Fulham

شاهد.. إنتر يكتسح أتالانتا ويواصل زحفه نحو لقب الكالتشيو ونابولي يدمر ساسولو

تابع إنتر المتصدر عروضه القوية في مسعاه إلى حسم لقب الدوري الإيطالي بفوزه على ضيفه أتالانتا برباعية نظيفة، مبتعدا بفارق 12 نقطة عن ملاحقه المباشر يوفنتوس، في حين سحق نابولي مضيفه ساسولو 6-1.

Published On 29/2/2024

أسوأ 5 صفقات في تاريخ البريميرليغ

عادة ما يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الإنفاق على الصفقات، إذ تنفق معظم أنديته مبالغ ضخمة لتدعيم صفوفها، لكنه يتصدر أيضا قائمة أسوأ الصفقات في أوروبا بصفقات ضخمة وصفت بأنها عديمة الفائدة.

Published On 28/2/2024
Premier League - Arsenal v Chelsea