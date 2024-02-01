بطولات أوروبية

قالت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم -الاثنين- إنها تراجع مقطع فيديو لطفل يوجّه إهانات عنصرية تجاه البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، خلال التعادل 2-2 مع فالنسيا السبت.
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خيم التعادل السلبي على مواجهة أتلتيك بلباو وضيفه برشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
سقط يوفنتوس الثاني على ملعب نابولي حامل اللقب بالخسارة أمامه 1-2 الأحد في المرحلة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما واصل بولونيا تألقه وحلمه بخوض دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية.
تغطية مباشرة لمواجهة يوفنتوس ونابولي في المرحلة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي تقام اليوم الأحد على ملعب دييغو أرماندو مارادونا عند الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.