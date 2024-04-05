فوق السلطة- نحو ربع الإسرائيليين مستعدون لحزم حقائب الهجرة

فجر معهد يهودي مفاجأة جديدة، إذ كشف في استطلاع للرأي أن 23% من الإسرائيليين مستعدون للهجرة لو أتيحت لهم الفرصة العملية المناسبة. يأتي ذلك بينما يتمسك الفلسطينيون بأرضهم، رغم المآسي التي يتعرضون لها.

وبحسب استطلاع الرأي الذي أجراه "معهد دراسات الشعب اليهودي"، فقد رأى 60% من الإسرائيليين أن دعم الرئيس الأميركي جو بايدن لهم قد تراجع.

ويدلل الاستطلاع على أزمة كبيرة بين الإسرائيليين وقياداتهم، إذ أعرب 30% فقط عن ثقتهم برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مما يعني أن أوساطا واسعة ترغب في استبداله.

وتواجه حكومة نتنياهو انتقادات شديدة خاصة من طرف أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حيث يتهمونه بعرقلة إتمام صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.

وقد تظاهر أهالي الأسرى في وقت سابق أمام بيت نتنياهو بعد أن نفذ صبرهم من الوعود التي قدمها لهم، وهددوا بإحراق كل إسرائيل واشتبكوا من الشرطة.

كما طالب آلاف المتظاهرين خرجوا إلى وسط تل أبيب بالإطاحة بحكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

وتناولت حلقة (2024/4/5) من برنامج "فوق السلطة" أيضا المواضيع التالية:

_ عائلات الأسرى تهدد حكومة نتنياهو بإحراق إسرائيل

_ أهالي الجنود يطالبون سموتريتش وأبناءه بالقتال مع أبنائهم

_ غالانت يهدد بتدمير لبنان واحتلال بيروت وربما دمشق

_ أحذية قادة حماس شغلت إعلاما إسرائيليا وعالميا

_ دافعت عن ضحايا محرقة غزة فاتهموها بمعاداة السامية

_ القاضي الرحيم كابريو ووسيم يوسف مصابان بالسرطان