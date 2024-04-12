فوق السلطة- أولمرت: حكومة المتطرفين تريد إشعال حرب نهاية العالم

رغم أنه لا يختلف عنهم في ممارسة الإجرام بحق الفلسطينيين، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت اتهم رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ووزراءه بأنهم يريدون إشعال “حرب نهاية العالم”.

وانتقد أولمرت بشكل متكرر الحكومة الإسرائيلية الحالية، وقال "إن نتنياهو يقفز في الظلام، وإن حلفاءه يهزون الشرق الأوسط من أساسه"، ويريدون بقاء الاحتلال للأبد على حساب كل حقوق الفلسطينيين.

كما انتقد على وجه التحديد وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، قائلا إنه لا تدور في ذهنهما سوى معركة نهاية العالم.

ومن جهة أخرى، أعلن أولمرت في تصريحاته تأييده لقيام الدولة الفلسطينية ونهاية احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة.

ويذكر أن أولمرت كان قد وصف -في مقال له في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نشر في فبراير/شباط الماضي- حكومة نتنياهو بأنها عصابة، وقال إن غزة "مجرد خطوة" في مخطط هذه الحكومة لـ"تطهير" الضفة الغربية المحتلة من الفلسطينيين وتفريغ المسجد الأقصى من المسلمين وضم الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل.

وفي سياق الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، يقترح رئيس الأركان الأسبق، دان حالوتس أن "ينتحر نتنياهو سقوطا من أعلى برج في تل أبيب، لأنه يقود إسرائيل من سيئ إلى أسوأ".

وقال حالوتس إن نتنياهو يرفض الاعتراف بهجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويقصد بذلك معركة طوفان الأقصى.

كما تناولت حلقة (2024/4/12) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية:

_ عيد غزة.. جوع أطفال على باب الموت وشبان يتمنون الشهادة.

_ نجل نتنياهو يعيش حياة بذخ في أميركا على حساب حكومة إسرائيل.

_ ختمات القرآن الكريم لم تغِب عن غزة ولو على أنقاض المساجد.

_ مفكرة يهودية تصف عملية طوفان الأقصى بالانتفاضة على الاحتلال.

_ التلفزيون الألماني يتحدث عن معارضة رام الله تحرير مروان البرغوثي.

_ 5 ملايين إنسان مهددون بالموت في مجاعة السودان الخصيب.