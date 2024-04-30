شاهد.. كتائب القسام تستهدف جرافة إسرائيلية ببيت حانون شمالي غزة

بثت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- فيديو يظهر استهداف مقاتليها جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "دي 9" بمدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد التي تعود إلى يوم الاثنين الموافق 11 أبريل/نيسان الجاري، عملية رصد الجرافة الإسرائيلية، ثم استهدافها بقذيفة "الياسين 105" وإصابتها بشكل مباشر.

ومنذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تقوم كتائب القسام وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية بتوثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال.