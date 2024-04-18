شاهد.. القسام تقصف محور نتساريم بكثافة في ذكرى استشهاد الرنتيسي

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من قصف مقاتليها بقذائف الهاون قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محور نتساريم جنوبي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد القسامية لقطات من تحركات آليات الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم الذي يقسم شمالي القطاع عن الوسط والجنوب، وهي المنطقة الوحيدة التي يوجَد فيها الاحتلال ومدرعاته، بعد انسحابه من مختلف المناطق التي توغل فيها سابقا.

وتعود اللقطات إلى 17 أبريل/نيسان الجاري -وفق فيديو القسام- ويبدو أن عمليات القصف قد نفذت من مناطق زراعية مختلفة.

وقبل بدء القصف بالهاون، قال أحد مقاتلي القسام "في ذكرى استشهاد القائد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، ما زلت المقاومة بفضل الله مستمرة، وما زلنا ندك مغتصبات العدو وحشوده بقذائف الهاون".

وأضاف "لن نكل ولن نلين ولن نستكين حتى تحرير المسجد الأقصى بإذن الله".

وكان الرنتيسي قد تولى في 22 مارس/آذار 2004 قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعد اغتيال زعيم الحركة الشيخ أحمد ياسين على يد الاحتلال، قبل أن يلحقه شهيدا إثر اغتياله في 17 أبريل/نيسان 2004 بعد قصف سيارته في قطاع غزة.

بدوره قال مقاتل قسامي آخر -في الفيديو- إن القصف المكثف لمحور نتساريم "ثأر لدماء الشهداء والأحرار.. وللمسجد الأقصى المبارك".

ودأبت القسام على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال -في مختلف محاور القتال- منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تستخدم القسام قذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، علاوة على الكمائن المحكمة وعمليات القنص الدقيقة.