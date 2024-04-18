خبير عسكري: إسرائيل تزيد توغلاتها البرية في غزة تمهيدا لدخول رفح

قال الخبير العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي إن التصريحات الإسرائيلية والدفع بقوات جديدة إلى قاعدة "ريعيم" تشي بأن العمليات العسكرية ستتواصل في قطاع غزة وصولا إلى دخول رفح، مشيرا إلى وجود مقاومة عنيفة لعمليات التوغل الحالية في وسط القطاع.

وأضاف الفلاحي في تحليل للجزيرة أن هناك توغلات متزامنة من جانبين في وسط القطاع بغرض قضم الأرض وصولا إلى دير البلح، مشيرا إلى أن هذه التوغلات جوبهت بمقاومة شديدة وأنه تم تدمير آليات إسرائيلية.

ولم تكن هناك عمليات شاملة في وسط القطاع، وكان التركيز على المغازي ومخيم البريج، وتم سحب القوات بعد تفجير المغازي في يناير/كانون الثاني الماضي، ولم تحدث عمليات توغل بعدها قبل هذه العمليات الجديدة، حسب الفلاحي.

وأشار الخبير العسكري إلى أن التوغل الإسرائيلي الجديد في شمال القطاع "ربما تكون مستندة لمعلومات استخبارية أو لمحاولة الحصول على معلومات من خلال عمليات اعتقال الفلسطينيين والتحقيق معهم".

اشتباكات عنيفة

وميدانيا، شهدت المحافظة الوسطى في غزة تطورات كبيرة حيث توغلت آليات الاحتلال بعمق كيلومترين دون قطع شارع صلاح الدين، فيما قالت المقاومة إنها استهدفت هذه القوات.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس إنها أصابت دبابة إسرائيلية، في حين قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها يشتبكون مع القوات المتوغلة.

وتزامن هذا التوغل مع قتال متواصل منذ أسبوع عند محور المغراقة-الزهراء في وسط القطاع حيث بدأت الآليات الإسرائيلية توغلا من أجل الوصول إلى مخيم دير البلح، لكنها تواجه مقاومة عنيفة حتى الآن رغم إسناد الطيران الحربي لها.

وانسحبت قوات الاحتلال -صباح اليوم الأربعاء- من بيت حانون التي اقتحمتها قبل يومين، بعد أن حاصرت مدارس تؤوي مئات النازحين واعتقلت عددا من السكان مع أطفالهم وأخضعتهم للتحقيق والتعذيب، وفق بعض المفرج عنهم.