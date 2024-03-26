شاهد.. القسام تدمر آليتين عسكريتين إسرائيليتين قرب غلاف غزة

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد لاستهداف آليات عسكرية إسرائيلية شمال شرقي بيت حانون شمالي قطاع غزة، والمحاذية لمنطقة غلاف غزة.

ووثقت المشاهد استهداف دبابة "ميركافا" وجرافة "دي 9" (D9) بقذيفتين مضادتين للدروع من طراز "الياسين 105"، وإصابتهما بشكل مباشر وسط تكبيرات المقاتلين القساميين.

وتعود هذه المشاهد -وفق فيديو القسام- إلى 23 مارس/آذار الجاري، والتي اختتمت بعرض مقتنيات تعود لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وبقايا من آلياته العسكرية المدمرة.

ودأبت القسام على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول، حيث تستخدم القسام قذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، علاوة على الكمائن المحكمة وعمليات القنص الدقيقة.