إيران تطلب من فرنسا تحليل الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية

طلبت إيران من فرنسا فك تشفير الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية بالخطأ في يناير/كانون الثاني الماضي، حسبما ذكرت مصادر قريبة من التحقيق.

وقالت المصادر إن المندوب الإيراني في المنظمة الدولية للطيران المدني في مونتريال ذكر أن الجمهورية الإسلامية طلبت مساعدة من "مكتب التحقيقات والتحليلات" الفرنسي لسلامة الطيران المدني لتحميل وقراءة البيانات الخاصة بجهاز تسجيل الرحلة.

ونفت الهيئة الفرنسية ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية أن تكون تلقت طلبا في هذا الشأن، لكنها أكدت أنها "مستعدة للنظر في أي طلب" تتقدم به طهران.

وكانت رويترز نقلت قبل يومين عن مصدرين مطلعين أن إيران أبلغت وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء أنها سترسل الصندوقين الأسودين إلى باريس لتحليلهما بمجرد موافقة الدول المشاركة في التحقيق.

وسبق أن رفضت إيران تسليم مسجلي رحلة طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية التي أسقطت يوم 8 يناير/كانون الثاني الماضي بالقرب من طهران بصاروخ أرض جو إيراني، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا، بينهم 55 مواطنا كنديا و30 مقيما دائما في كندا.

وفي مارس/آذار الماضي، أبلغت إيران وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة أنها سترسل الصندوقين إلى أوكرانيا.

يشار إلى أن إيران اعترفت بأنها أسقطت بالخطأ الطائرة التي كانت متوجهة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وكانت وسائل الدفاع الجوي الإيرانية حينذاك في حالة تأهب قصوى تحسبا لرد أميركي على ضربات وجهتها طهران في وقت سابق إلى القوات الأميركية المتمركزة في العراق، وكانت بحد ذاتها ردا على اغتيال الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

ويتوقع أن يتضمن الصندوقان الأسودان معلومات عن اللحظات الأخيرة لرحلة الطائرة قبل إصابتها بصاروخ أرض جو وتحطمها بعيد إقلاعها من مطار طهران.