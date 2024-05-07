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عاجل| مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم معبر رفح جنوب قطاع غزة

7/5/2024-|آخر تحديث: 7/5/202407:28 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة