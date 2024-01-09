الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 عسكريين في معارك جنوبي قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -صباح اليوم الثلاثاء- مقتل 4 من ضباطه وجنوده الليلة الماضية في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.

يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من تأكيد مصادر إسرائيلية -الليلة الماضية- مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين في عمليتين للمقاومة الفلسطينية خلال الساعات الـ24 السابقة.

وقالت المصادر إن أحد الهجومين أدى لانفجار ذخيرة في شاحنة عسكرية مما أسفر عن مقتل وإصابة جنود، مشيرة إلى أن الهجوم الآخر تمثل في قصف مبنى كان يتمركز فيه جنود جنوبي القطاع.

وأضافت المصادر الإسرائيلية أن الإعلان عن القتلى يعتبر الأقسى على الجيش منذ بداية الحرب.

وقبيل الكشف عن هذه الخسائر الإسرائيلية، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها أفشلت محاولة إسرائيلية لتحرير أسرى بعد تسلل قوة خاصة إلى مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس إصابة 19 عسكريا في المعارك الدائرة في القطاع خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري إن قواته تركز الآن جهودها على القتال وسط غزة بمنطقة المخيمات المركزية في البريج، وعلى جنوبي القطاع بمنطقة خان يونس.

وأضاف هاغاري أن القتال في هذه المناطق معقد وسيستمر طوال العام الجاري.