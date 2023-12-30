نتنياهو يمنع رئيسي الموساد والشاباك من حضور اجتماع "حساس"

كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منع رئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الشاباك رونين بار من المشاركة في اجتماع أمني وصف بـ"الحساس".

وأوضحت القناة أن الاجتماع كان يفترض أن يضم بالإضافة إلى رئيس الموساد (الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية) ورئيس الشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

بدوره، قال ديوان رئاسة الوزراء إن نتنياهو "لا يمنع رئيس الموساد من حضور الاجتماعات الأمنية"، موضحا أنه يحضرها "وفق جدولها الزمني المحدد".

وكانت القناة قد كشفت أيضا أن نتنياهو منع وزير الدفاع يوآف غالانت خلال الأسبوع الأخير من عقد اجتماع أمني يتعلق بالمحتجزين الإسرائيليين في غزة بحضور رئيس الموساد.

وتصاعدت الخلافات بين نتنياهو وأعضاء في مجلس الحرب الإسرائيلي وقادة عسكريين وأمنيين على خلفية سياساته بشأن الحرب على غزة وتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وظهرت تلك الخلافات إلى العلن في مناسبات عدة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت حتى اليوم 21 ألفا و507 شهداء، و55 ألفا و915 مصابا -أغلبيتهم من الأطفال والنساء- إضافة إلى دمار هائل في الأحياء السكنية والبنية التحتية والمستشفيات.

وجاءت تلك الحرب بعد معركة "طوفان الأقصى" التي شنت خلالها المقاومة الفلسطينية هجوما بريا وبحريا وجويا على مستوطنات في غلاف غزة وأدت إلى مقتل نحو 1400 إسرائيلي وأسر نحو 250 آخرين، بينهم عسكريون برتب عالية، الأمر الذي كشف عما وصف بالفشل الأمني والاستخباراتي داخل إسرائيل وعرّض نتنياهو إلى انتقادات حادة.