طوفان شعبي يجتاح أوروبا وأميركا رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة

تشهد واشنطن ومدن أوروبية عديدة، اليوم السبت، مظاهرات عارمة وغاضبة رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أدى حتى الحين لسقوط أزيد من 9 آلاف شهيد مدني و22 ألف مصاب وتشريد معظم السكان وتدمير المنازل والمستشفيات والمدارس.

ورغم المواقف الرسمية الأوروبية والأميركية المؤيدة لإسرائيل، خرجت مظاهرات تندد بارتكاب الاحتلال جرائم الحرب والإبادة في القطاع، وتطالب بوقفها على الفور.

ففي واشنطن العاصمة، احتشد متظاهرون في ساحة الحرية خلال مسيرة لدعم الفلسطينيين وطالبوا بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن الآلاف تجمعوا في واشنطن تحت شعار "الحرية لفلسطين".

وتأتي المظاهرات بعد يوم من تمرير قانون بمجلس النواب يقضي بنقل المزيد من الأسلحة والمساعدات لإسرائيل.

وفي العاصمة الألمانية برلين، تظاهر الآلاف السبت تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحضرت عائلات كثيرة مع أطفالها ورفعت لافتات كتب عليها "أنقذوا غزة" و"أوقفوا الإبادة" و"أوقفوا إطلاق النار".

وارتدى متظاهرون كثر الكوفية الفلسطينية وتجمعوا في ساحة ألكسندر بلاتز بوسط برلين تظللهم الأعلام الفلسطينية، وهتفوا "فلسطين حرة".

وقالت قوات الأمن إن العدد قد يصل إلى 10 آلاف، ونشرت نحو 1400 شرطي لمواكبة التحرك.

وفرضت الشرطة قيودا صارمة، مؤكدة أن أي "إنكار لحق إسرائيل في الوجود أو الإدلاء بمواقف معادية للسامية، تحض على الكراهية وتشيد بالعنف والإرهاب" يستدعي ملاحقات جنائية.

فيينا وميلانو وبلفاست

وفي العاصمة النمساوية فيينا، خرج متظاهرون للشوارع مطالبين بوقف إطلاق النار وأكدوا دعمهم للفلسطينيين.

وقد ندد المتظاهرون بالمجازر الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

كذلك، شهدت مدينة ميلانو الإيطالية مظاهرة حاشدة رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة ومطالبة بوقف إطلاق النار.

Outside the American Consulate pic.twitter.com/0PRTnLYqiK

وأمام السفارة الأميركية في بلفاست بأيرلندا تظاهر المئات للتنديد بالحرب والمجازر المستمرة في غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرة الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات مؤيدة للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

باريس وفالنسيا: الحرية لغزة

وفي باريس حيث تبدي الحكومة دعما قويا لإسرائيل، احتشد المئات من المتظاهرين للمطالبة بفرض وقف فوري لإطلاق النار في غزة وللتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد سكان القطاع.

أما في إسبانيا، فقد بث ناشطون مقاطع فيديو وثقت خروج مظاهرات حاشدة بمدينة فالنسيا دعمًا للقضية الفلسطينية، وتنديدا بمجازر الاحتلال في قطاع غزة.

Protesters against Israel’s massacre of Gaza at Euston station 🇵🇸 pic.twitter.com/MLAgk99Sbn

— Owen Jones (@OwenJones84) November 4, 2023