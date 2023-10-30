حماس: إعلان الاحتلال تحرير مجندة أسيرة مجرد تشويش

قال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إعلان الاحتلال عن تحرير مجندة كانت أسيرة في قطاع غزة هدفه التشويش وأن لا أحد يصدق الرواية الإسرائيلية.

وصرح عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق، في بيان، بأن الإعلان الإسرائيلي "هدفه التشويش على فيديو الأسيرات الثلاث، الذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الإسرائيلي".

وأضاف الرشق "لا أحد يصدق الروايات الإسرائيلية المتهافتة، وحتى المجتمع الإسرائيلي نفسه لا يصدق قادته، وما ستقوله المقاومة هو القول الفصل".

كما أكد حازم قاسم، الناطق باسم حماس، أن "الاحتلال لن يحصل على أسراه إلا عبر صفقة تبادل تشمل جميع أسرانا"، مشيرا إلى أن إسرائيل تدعي السعي لتحرير أسراها لكنها تعرض حياتهم للخطر بهجماته العشوائية، وفق تعبيره.

وكان بيان مشترك للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد ذكر أنه "تم الليلة إطلاق سراح المجندة أوري مجيديش، خلال عملية برية"، وأن "حالتها جيدة والتقت عائلتها".

وجاء إعلان الاحتلال بعد ساعات من نشر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس تسجيلا مصورا لـ3 أسيرات هاجمن فيه نتنياهو وحملنه مسؤولية ما جرى في معركة طوفان الأقصى وطالبنه بتحرير كل الأسرى الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين.

وتقول إسرائيل إن حماس احتجزت نحو 240 إسرائيليا بينهم جنود وضباط كبار في معركة طوفان الأقصى التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.