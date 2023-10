الحرب على الجبهة السيبرانية.. 35 فريقا من القراصنة يحاربون لأجل فلسطين

في وقت مبكر من صباح يوم السبت السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حبس العالم أنفاسه وهو يراقب ما يحدث على الساحة الفلسطينية، بعد أن شنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عملية "طوفان الأقصى"، وهي أوسع عملية تستهدف الاحتلال الإسرائيلي منذ 5 عقود. على الجانب الآخر، أكدت دولة الاحتلال أن مقاتلي حماس عبروا بجرأة إلى أراضي مستوطنات غلاف غزة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، فيما انفجرت السماء بالصواريخ في عرض موسع للألعاب النارية.

في مواجهة ذلك "الطوفان" سارعت إسرائيل إلى الرد عبر إطلاق ما عُرف بـ"عملية السيوف الحديدية". وبينما أعلنت دولة الاحتلال حالة الحرب، سارعت العديد من الدول الغربية إعلان تأييدها، وفي حين أحجمت معظم المواقف الرسمية العربية عن تأييد الفلسطينيين علنا، كانت هناك فئة بعينها تستعد للقتال إلى جانب المقاومين الفلسطينيين بالطريقة التي يُجيدونها، وهؤلاء هم مجموعات الناشطين السيبرانيين. (1)

إحدى أبرز هذه المجموعات هي مجموعة المتسللين الروس الشهيرة المعروفة باسم "كيلنت" (Killnet)، التي كثفت هجماتها ضد المؤسسات الإسرائيلية ردا على الحرب الدائرة، واضعة لبنة في معركة موازية بين الفلسطينيين والاحتلال تدور في الفضاء الافتراضي. وفي مساء يوم الأحد الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، أصبح موقع الحكومة الإسرائيلية الرسمي "gov.il" غير متاح للوصول على مستوى العالم، وأعلنت "كيلنت" على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الإلكتروني عبر تطبيق تلغرام (2).

اكتسبت "كيلنت"، وهي مجموعة مؤيدة لروسيا تنشط منذ يناير/كانون الثاني 2022 على الأقل، سُمعتها بفضل هجمات الحرمان من الخدمة "DDoS" المتواصلة التي شنتها ضد أوكرانيا وداعميها، وخاصة دول الناتو، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الربع الأول من العام الماضي (3). يؤدي هذا النوع من الهجمات الإلكترونية إلى إغراق الخادم أو موقع الويب المستهدف بطوفان من طلبات الاتصال وحزم البيانات، التي تصل أحيانا إلى الآلاف في الدقيقة، والنتيجة هي تأثير معوِّق قادر على إبطاء الأنظمة الضعيفة بشدة ومنع الوصول إليها (4).

ورغم أن هجمات الحرمان من الخدمة الخاصة بمجموعة "كيلنت" لا تُسبب عادة أضرارا كبيرة بالمعنى التقليدي، فإنها تمتلك القدرة على تعطيل الخدمات لفترات طويلة. يمكن أن تستمر هذه الاضطرابات لعدة ساعات أو حتى تمتد إلى أيام، مما يسبب إزعاجا كبيرا وخسائر اقتصادية محتملة.

في بيان نُشر على موقع حكومة الاحتلال المُخترق، أكدت "كيلنت" أن "الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية العنف المستمر. وأضافت المجموعة في رسالتها: "في عام 2022، دعمتم النظام (الإرهابي) الأوكراني، وخنتم روسيا. واليوم، تقدم كيلنت رسميا هذه الرسالة: جميع أنظمة الحكومة الإسرائيلية ستكون أهدافا لهجماتنا". وأوضحت المجموعة لاحقا على تطبيق تلغرام أن أهدافها ليست "المواطنين الإسرائيليين العاديين"، بل "النظام" الذي تحالف مع الناتو. توالت بعدها التأييدات الموالية للفلسطنيين بهجمات متنوعة، حيث أعربت مجموعة "أنونيموس سودان" (anonymous Sudan)، وهي مجموعة قراصنة أخرى يشتبه في أن لها أصولا روسية (رغم أن بعض نشطائها يعملون من السودان وبنغلاديش ودول أخرى كما يشير اسمها)، عن تضامنها مع حماس و"كيلنت" عبر تلغرام (5).

استهدفت "أنونيموس سودان" العديد من الدول خلال الأشهر الستة الماضية، بما يشمل السويد وإسرائيل والولايات المتحدة والدنمارك وفرنسا وأستراليا وهولندا والإمارات العربية المتحدة وغيرها. وقد أثرت هذه الهجمات على البنى التحتية الحيوية والقطاعات العالمية المتنوعة، بما في ذلك الخدمات المالية والنقل والتعليم والرعاية الصحية والبرمجيات والهيئات الحكومية. ومن بين الأسماء الكبيرة التي تمكنت "أنونيموس سودان" من مهاجمتها شركات مايكروسوفت وتويتر وبايبال والبنوك الكبرى بما في ذلك "بنك أوف أميركا" (Bank of America).

وفي شهر أبريل/نيسان الماضي، اخترقت المجموعة مواقع عدد من البنوك والجامعات الإسرائيلية ومكتب بريد الاحتلال، فضلا عن شركة "تشيك بوينت" (Check point) المُتخصصة في الأمن السيبراني. وفي آخر تحركاتها، هاجمت المجموعة موقع صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية يوم الأحد، ونشرت الصحيفة على موقع "X"، المعروف سابقا باسم تويتر: "تعرضت صحيفة جيروزاليم بوست لهجمات إلكترونية متعددة هذا الصباح مما أدى إلى تعطل موقعنا" (6).

The Jerusalem Post has been targeted by multiple cyberattacks this morning causing our site to crash.

We'll be back soon and will continue to be the top source of information on Operation Swords of Iron and the murderous attacks by Hamas. pic.twitter.com/6S2GOl6Wma

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 8, 2023