عاد باير ليفركوزن الألماني بفوز ثمين من العاصمة الإيطالية على حساب روما 2-صفر، الخميس، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي، في حين تعادل مارسيليا الفرنسي وضيفه أتلانتا الإيطالي.