الدوري الأوروبي

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مواعيد انطلاق الدوريات الأوروبية الكبرى

انتهى انتظار عشاق الدوريات الأوروبية، وباتت مواعيد انطلاقها قاب قوسين، وكان الموسم بإنجلترا انطلق بفوز مانشستر سيتي بلقب “درع المجتمع”، كما يواجه ريال مدريد أتالانتا بالسوبر الأوروبي بعد غد الأربعاء.

Published On 12/8/2024

نادي المليار دولار.. 15 لاعبا من ريال مدريد وبرشلونة دخلوه والبقية تنتظر

مع دخول الميركاتو الصيفي للانتقالات في كرة القدم، رفع ناديا ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين قيمة الشرط الجزائي بأرقام قياسية تخطت مليار دولار للاعب لتحصينهم ضد الإغراءات المالية من فرق منافسة.

Published On 24/7/2024
Rodrygo Gavi Jude Bellingham

يوروباليغ: ليفركوزن "غير المهزوم" يتغلب على روما ومارسيليا يتعادل مع أتلانتا

عاد باير ليفركوزن الألماني بفوز ثمين من العاصمة الإيطالية على حساب روما 2-صفر، الخميس، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي، في حين تعادل مارسيليا الفرنسي وضيفه أتلانتا الإيطالي.

Published On 3/5/2024
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(0-1) نتيجة وملخص مباراة ليفربول ضد أتالانتا في ربع نهائي الدوري الأوروبي

خرج ليفربول من الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” لكرة القدم رغم فوزه على مضيفه أتالانتا الإيطالي 1-0 إيابا، ليفشل في تعويض خسارته 0-3 ذهابا.

Published On 18/4/2024
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(2-1) نتيجة وملخص مباراة ميلان ضد روما في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي

جدد روما فوزه على حساب ضيفه ميلان بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي جمعهما بملعب الأولمبيكو، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، ليودع الروسونيري المسابقة بخسارة (3-1) في مجموع المباراتين.

Published On 18/4/2024
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