شهدت مباراة فيكتوريا بلزن التشيكي ضد ضيفه ريال سوسيداد الإسباني في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم -الخميس- إثارة كبيرة ومشاجرات على أرض الملعب بين لاعبي الفريقين.
اكتفى مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعادل 1-1 مع مضيفه فنربخشة التركي، سهرة الخميس ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025.
سربت العقوبات والغرامات الكبيرة التي طبقها بوروسيا دورتموند مع لاعبيه الموسم الماضي على شبكات التواصل الاجتماعي.
أوشك الستار على أن يسدل على فترة الانتقالات الصيفية في البطولات الأوروبية الكبرى لكرة القدم التي اختارت هذا العام مزامنة مواعيد إغلاقها.