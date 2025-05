مانشستر يونايتد وتوتنهام.. النهائي الأسوأ في تاريخ الكرة الأوروبية

تتجه الأنظار الليلة إلى ملعب سان ماميس معقل أتلتيك بلباو الإسباني والذي يستضيف نهائي الدوري الأوروبي بين الثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية كان هذا النهائي مدعاة لسخرية العديد من وسائل الإعلام الأوروبية ومنها الإنجليزية التي وصفته بأنه "الأسوأ" في تاريخ الكرة الأوروبية في إشارة إلى نتائج الفريقين ومركزهما الصادم في البريميرليغ هذا الموسم.

