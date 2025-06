أبرز 4 أندية تغيب عن المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل

سيفتقد عشاق كرة القدم الأوروبية عددا من الأندية الكبيرة في القارة العجوز التي لن تشارك في البطولات القارية بالموسم المقبل 2025-2026، وهي دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

ويتقدم هذه الأندية الثلاثي مانشستر يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي وإشبيلية الإسباني، وجميعها تتمتع بتاريخ كبير في كرة القدم الأوروبية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هذه الأندية بالتحديد فازت معا بدوري أبطال أوروبا 10 مرات (ميلان 7 ومانشستر يونايتد 3)، إضافة إلى 8 ألقاب في الدوري الأوروبي و3 في كأس الكؤوس الأوروبية و7 في السوبر الأوروبي.

وأكدت أنه لا يمكن على الإطلاق التقليل من تاريخ هذه الأندية أوروبيا، لكنها لن تتمكن من المشاركة في المسابقات القارية بسبب نتائجها المخيّبة للآمال في الموسم المنتهي حديثا، مشيرة أيضا إلى وجود فريق رابع سيكون غيابه بارزا.

مرّ مانشستر يونايتد بموسم كروي صادم بكل ما تحمل الكلمة من معنى، والنتائج التي سجلها الفريق تعبر عن ذلك بوضوح.

وأنهى الشياطين الحمر مسابقة الدوري الإنجليزي في المركز الـ15 برصيد 42 نقطة فقط، كما فشل في التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي وكذلك كأس رابطة المحترفين، مما حرمه من المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل.

حتى طوق النجاة الوحيد الذي كان بيد "الشياطين الحمر" لم يتمكن الفريق من التشبث به بعد الخسارة أمام توتنهام هوتسبير 0-1 في نهائي الدوري الأوروبي، ليفرّط يونايتد في التذكرة الأخيرة التي كانت ستحمله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

أشرف مدربان على ميلان في الموسم المنتهي حديثا، وهما باولو فونسيكا وسيرجيو كونسيساو، وكلاهما فشلا في قيادة الفريق إلى المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.

"الروسونيري" أنهى مسابقة الدوري الإيطالي في المركز الثامن برصيد 63 نقطة مبتعدا بفارق نقطتين عن المراكز المؤهلة إلى أوروبا، كما خسر نهائي الكأس أمام بولونيا 0-1، وهي البطولة التي كانت ستمنحه بطاقة المنافسة من بوابة الدوري الأوروبي.

لم يكن الفريق الأندلسي أفضل حالا من مانشستر يونايتد وميلان، وربما كان وضعه أكثر تعقيدا بعد أن أنقذ نفسه من الهبوط إلى الدرجة الثانية في الأمتار الأخيرة من الموسم.

وأنهى إشبيلية الدوري الإسباني في المركز الـ17 برصيد 41 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الهبوط، كما ودع بطولة كأس الملك مبكرا، علما بأنه لم يشارك في أي مسابقة أوروبية في الموسم المنتهي.

Sevilla reign supreme as the undisputed kings of the Europa League with SEVEN titles 🔥 pic.twitter.com/hUuwxS3iBl

وعليه فإن إشبيلية حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الأوروبي (7 مرات) سيغيب عن المحفل القاري للموسم الثاني على التوالي.

ربما لا يحظى لايبزيغ بسمعة تاريخية كبيرة، لكنه من بين الأسماء التي فرضت نفسها بقوة على الساحة المحلية والأوروبية في المواسم الأخيرة باعتباره ضيفا دائما في مسابقات القارة العجوز.

وترى صحيفة "ماركا" الإسبانية أن غياب لايبزيغ عن البطولات الأوروبية الموسم المقبل "يثير استغراب العديد من عشاق اللعبة".

🚨 RB Leipzig will NOT play in the Champions League next season!

❌ After yesterday’s draw against Werder Bremen, it’s now mathematically impossible for them to catch Borussia Dortmund.

🤔 What will happen with Benjamin Šeško and Xavi Simons? pic.twitter.com/dpd44gLFB4

— Polymarket FC (@PolymarketFC) May 11, 2025