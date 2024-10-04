رواتب لاعبي ريال مدريد في الموسم الحالي 2024-2025

تجاوز إجمالي رواتب لاعبي ريال مدريد الإسباني نصف مليار يورو للموسم 2024-2025 مع وصول المهاجم الفرنسي كليان مبابي إلى سانتياغو برنابيو.

ويهيمن مبابي على التسلسل الهرمي لرواتب لاعبي "الميرينغي" بإجمالي 26 مليون يورو لموسم 2024-2025.

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ويتفوق الفرنسي على المدافع النمساوي ديفيد ألابا والأيقونة الكرواتي لوكا مودريتش الذي ربما يعيش موسمه الأخير بقميص ريال مدريد.

ووقع جود بيلينغهام على عقد مع ريال مدريد لمدة 6 مواسم (حتى عام 2029)، ويتقاضى 400 ألف يورو أسبوعيا (20 مليون يورو سنويا) في الموسم الواحد.

ويخضع جدول الرواتب فريق كارلو أنشيلوتي لأداء اللاعبين على المستطيل الأخضر.

ويخطط ريال مدريد لتجاوز عتبة المليار يورو غير المسبوقة من الإيرادات في نهاية العام المالي الحالي، ولم يحقق أي فريق في هذا المجال مثل هذا الأداء الاقتصادي من قبل.

في ما يلي جدول رواتب لاعبي ريال مدريد هذا الموسم 2024-2025:

الفرنسي كيليان مبابي: 26 مليون يورو النمساوي ديفيد ألابا: 22.50 مليون يورو الكرواتي لوكا مودريتش: 21.88 مليون يورو البرازيلي فينيسيوس جونيور: 20.83 مليون يورو

5-الإنجليزي جود بيلينغهام: 20.83 مليون يورو

6-الأوروغواياني فيدي فالفيردي: 16.67 مليون يورو

7-البلجيكي تيبو كورتوا: 15 مليون يورو

8-الألماني أنطونيو روديغر: 14.58 مليون يورو

9-الفرنسي إدواردو كامافينغا: 12.50 مليون يورو

10-البرازيلي رودريغو: 12.50 مليون يورو

11-الفرنسي أوريليان تشواميني: 12.50 مليون يورو

12-الفرنسي فيرلاند ميندي: 10.42 ملايين يورو

13-الإسباني داني سيبايوس: 10.42 ملايين يورو

14-الإسباني دانييل كارفاخال: 10.42 ملايين يورو

15-الإسباني لوكاس فازكيز: 9.38 ملايين يورو

16-الإسباني كيبا أريزابالاغا: 9 ملايين يورو

17- البرازيلي إيدير ميليتاو: 7.29 ملايين يورو