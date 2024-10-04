رياضة

أفضل هدافي الركلات الحرة في تاريخ كرة القدم

كومبو ميسي وبيليه وماردونا
القائمة بها النجوم ماردونا (يسار) وبيليه (وسط) وميسي (غيتي)
4/10/2024

تميز كثير من نجوم كرة القدم بتسجيل الأهداف من الركلات الحرة المباشرة، نرصد أفضل 10 منهم في تاريخ الساحرة المستديرة.

وتعد الركلات الحرة مثل ضربات الجزاء بالنسبة إلى هؤلاء النجوم الذين لا يزل في الملاعب منهم سوى النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، مما يعني أنهما يملكان فرصة تحسين مركزيهما في القائمة، خاصة أن الفارق ليس كبيرا بينهما وبين من يسبقونهما.

ويتميز البرازيليون بتسديد الركلات الحرة، لذا ضمت القائمة 4 منهم.

وفي ما يلي قائمة أفضل 10 نجوم سجلوا من الركلات الحرة في تاريخ كرة القدم:

  1. البرازيلي جونينيو (77 هدفا)
  2. البرازيلي بيليه (70 هدفا)
  3. الأرجنتيني ليونيل ميسي (66 هدفا)
  4. الأرجنتيني فيكتور ليجروتالي (66 هدفا)
  5. البرازيلي رونالدينيو (66 هدفا)
  6. الإنجليزي ديفيد بيكهام (65 هدفا)
  7. البرتغالي كريستيانو رونالدو (64 هدفا)
  8. الأرجنتيني دييغو مارادونا (62 هدفا)
  9. البرازيلي زيكو (62 هدفا)
  10. الهولندي رونالد كومان (60 هدفا)
المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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