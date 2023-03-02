هل الأسرع في التاريخ؟.. طرد لاعب أردني شاب بعد 5 ثوانٍ من بداية مباراة دولية

دخل أحد لاعبي منتخب الأردن للشباب التاريخ إثر حصوله على بطاقة حمراء بعد 5 ثوانٍ فقط من المواجهة ضد طاجيكستان في بطولة كأس آسيا تحت 20 عاما، والتي تقام في أوزبكستان.

ولم تكد تمر 5 ثوانٍ فقط على بداية المباراة، حتى تدخّل بكر كمال كلبوني، مهاجم منتخب الأردن بطريقة عنيفة ضد أحد لاعبي المنتخب الطاجيكي، فلم يتردد الحكم في إشهار البطاقة الحمراء في وجهه مباشرة، ليصبح صاحب البطاقة الحمراء الأسرع في تاريخ كرة القدم.

وكانت حالة الطرد الأسرع في كرة القدم للمدافع الفرنسي جان كلير توديبو، خلال مباراة فريقه نيس أمام أنجيه في 18 سبتمبر/أيلول 2022، حيث طُرد بعد 9 ثوانٍ من انطلاق المواجهة في الدوري الفرنسي موسم 2022-2023، بحسب صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية.

ورغم الطرد المبكر، نجح منتخب الأردن بتحقيق الفوز في مستهل مشواره بالبطولة، وفاز بنتيجة 2-0، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات.

وتقدم منتخب الأردن بهدف حمل توقيع علي عزايزة في الدقيقة 7، قبل أن يضيف سيف الدين درويش الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وحصد المنتخب الأردني أول 3 نقاط في مشواره بالمجموعة، ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة، بفارق هدفين خلف منتخب كوريا الجنوبية (المتصدر)، الذي حقق انتصارًا كبيرًا 4-0 على منتخب سلطنة عمان.