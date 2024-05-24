مشاركة يونايتد في الدوري الأوروبي الموسم المقبل على المحك

ربما يغيب مانشستر يونايتد عن المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل، وذلك لأول مرة منذ 10 أعوام، في حال لم يتمكن من هزيمة مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي غدا السبت.

وحل فريق المدرب إريك تين هاغ ثامنا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو أسوأ مركز يحققه منذ 34 عاما.

ورغم ذلك، لا يزال بإمكان يونايتد التأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل إذا قلب التوقعات وحرم سيتي من إحراز ثنائية من الألقاب المحلية للمرة الثانية على التوالي في ملعب ويمبلي اللندني الشهير.

وقال المدافع السابق غاري باليستر، في مقابلة مع موقع بيت-فيكتور، "أعتقد أنه من الصعب قبول أن يفوت فريق مثل مانشستر يونايتد فرصة المشاركة في البطولة الأوروبية".

"لم نفشل على مدار سنوات في المشاركة بدوري أبطال أوروبا. الآن، سيكون الغياب عن بطولات أوروبا تماما بمثابة مهزلة".

City 🩵

United ❤️ Which side of Manchester are you on? 🗣️ What's Going on in Manchester is out now on our YouTube page! 📺 🎨 @MarkJohnson_ pic.twitter.com/Hoa0Y1QKsy — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 24, 2024

وستمثل عدم المشاركة في بطولة أوروبية الموسم المقبل صفعة قوية لسمعة بطل إنجلترا 20 مرة، وستكون لها عواقب مالية، ولن تساعد النادي في ضم نوعية اللاعبين المطلوبين لإعادة بناء فريق كبير.

وخسر يونايتد أمام سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي العام الماضي، وتعرض للهزيمة أمام فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا في مباراتي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ولم يخسر سيتي في جميع المسابقات منذ ديسمبر/كانون الأول، فيما عدا خسارته بركلات الترجيح أمام ريال مدريد في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، ومن ثم سيكون مرشحا كبيرا للفوز في البطولة المحلية.

وقال باليستر "عليك أن تؤمن أنه بإمكانك منافسة فريق مانشستر سيتي.. أنت بحاجة إلى أن يخرج الجميع كل طاقاتهم.. عليك أن تستغل حقيقة أن التكهنات تعتبرك الطرف الأضعف، لصالحك، وتمتع بهذه الروح التي يمكنك من خلالها إثبات خطأ الناس".

وكانت آخر مرة أخفق فيها يونايتد، بطل أوروبا ثلاث مرات، في التأهل للعب على المستوى الأوروبي عندما احتل المركز السابع في موسم 2013-2014 تحت قيادة ديفيد مويز، وكانت المرة السابقة في عام 1990.

وإذا فاز مانشستر يونايتد بالكأس للمرة 13 فهذا يعني أن نيوكاسل يونايتد الذي احتل المركز السابع سيغيب عن دوري المؤتمر الأوروبي.