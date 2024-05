مشاركة يونايتد في الدوري الأوروبي الموسم المقبل على المحك

ربما يغيب مانشستر يونايتد عن المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل، وذلك لأول مرة منذ 10 أعوام، في حال لم يتمكن من هزيمة مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي غدا السبت.

وحل فريق المدرب إريك تين هاغ ثامنا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو أسوأ مركز يحققه منذ 34 عاما.

ورغم ذلك، لا يزال بإمكان يونايتد التأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل إذا قلب التوقعات وحرم سيتي من إحراز ثنائية من الألقاب المحلية للمرة الثانية على التوالي في ملعب ويمبلي اللندني الشهير.

وقال المدافع السابق غاري باليستر، في مقابلة مع موقع بيت-فيكتور، "أعتقد أنه من الصعب قبول أن يفوت فريق مثل مانشستر يونايتد فرصة المشاركة في البطولة الأوروبية".

"لم نفشل على مدار سنوات في المشاركة بدوري أبطال أوروبا. الآن، سيكون الغياب عن بطولات أوروبا تماما بمثابة مهزلة".

