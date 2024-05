الإعلان الرسمي الاثنين.. برشلونة يتفق مع الألماني فليك

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم الجمعة أنه سيتم الإعلان عن تعيين هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ الألماني ومنتخب ألمانيا السابق لكرة القدم، مديرا فنيا جديدا لفريق برشلونة الإسباني، الاثنين المقبل.

وبحسب الصحيفة الكتالونية، أجرى فليك والمدير الرياضي لبرشلونة ديكو مكالمة هاتفية حاسمة أول أمس الأربعاء، وتم الاتفاق على تفاصيل العقد ومدته.

كما كشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو في حسابه على منصة إكس أن الاتفاق حصل بين برشلونة وبيني زهافي وكيل أعمال المدرب فليك.

وذكر رومانو أن عقد مدرب منتخب ألمانيا السابق سيمتد مع البارسا حتى عام 2026، كما أنه سيجلب معه مساعدين ألمانيين كجزء من طاقمه.

وسيخلف فليك المدرب تشافي هيرنانديز، الذي قال في يناير/كانون الثاني الماضي أنه سيرحل عن منصبه بنهاية الموسم الحالي، قبل أن يعدل عن قراره في أبريل/نيسان الماضي عقب تمديد عقده مع النادي حتى عام 2025.

