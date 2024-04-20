خبير عسكري: جيش الاحتلال يبني قاعدتين في نتساريم وسيكون تحت مطرقة المقاومة

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي إن محور نتساريم -الذي يفصل المنطقة الوسطى والجنوبية من قطاع غزة عن المنطقة الشمالية- يوجد تحت مطرقة فصائل المقاومة التي تملك ترسانة صاروخية تصل لمسافة بعيدة.

وأوضح -في تحليله العسكري لتطورات الحرب في غزة على قناة الجزيرة- أن الاحتلال الإسرائيلي يجري توسعة في محور نتساريم، وذلك ببناء قاعدتين، الأولى في تقاطع شارع صلاح الدين والثانية في تقاطع شارع الرشيد، وهي إشارة من الاحتلال لسعيه للبقاء في هذه المنطقة لفترة طويلة.

ويهدف جيش الاحتلال من خلال توسعة محور نتساريم والحواجز ونقاط التفتيش التي يقيمها هناك إلى التحكم في حركة المدنيين الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب والعكس.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قالت إنها اطلعت على صور بالأقمار الاصطناعية وأخرى فوتوغرافية التُقطت في وقت سابق، تكشف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعكف على بناء وتطوير بؤرتين استيطانيتين على ما وصفته بطريق إستراتيجي يقسم قطاع غزة إلى نصفين.

ترسانة المقاومة

وبشأن قدرات فصائل المقاومة للتصدي للمخططات الإسرائيلية، يؤكد الخبير العسكري والإستراتيجي أن مقاتلي المقاومة يقصفون القوات الموجودة في منطقة غلاف غزة أو في المنطقة العازلة، وهو ما يعني أن الصواريخ تصل لمسافة أبعد من المناطق التي يوجد فيها جيش الاحتلال في محور نتساريم.

وأضاف أن ترسانة الصواريخ والأسلحة التي تملكها المقاومة في قطاع غزة ومنها "صواريخ 107″ و"قسام 1″ و"قسام 2″ و"قسام 3" يمكنها الوصول إلى محور نتساريم وغلاف غزة والمنطقة العازلة، وهو ما يعني أن قطاعات الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق ستكون تحت مطرقة فصائل المقاومة خلال الفترة القادمة.

ورجح العقيد الفلاحي أن تكون هناك هجمات مباشرة على القوات الإسرائيلية الموجودة في محور نتساريم والتي تحاول التوسع هناك.

وذكّر الخبير العسكري والإستراتيجي بما قاله سابقا من أن التوغل الإسرائيلي الأخير في منطقتي الزهراء والمغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة والتدمير الواسع والتجريف الذي أحدثه هناك، هدفه تهيئة المنطقة لأن تكون قاعدة مستقبلية لجيش الاحتلال.

كما أن جيش الاحتلال يهدف من خلال القصف المركز على القاطع الأوسط من قطاع غزة إلى دفع فصائل المقاومة التي أصبح هذا المحور هدفها بعد انسحاب جيش الاحتلال إلى المناطق العازلة أو إلى مناطق في غلاف غزة.