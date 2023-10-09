تعرف على مراحل تطور سلاح كتائب القسام

في عام 1990 أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن جهازها العسكري الذي حمل اسم كتائب الشهيد عز الدين القسام نسبة للشيخ المجاهد السوري الأصل عز الدين القسام.

وبدأت كتائب القسام عملها المسلح بمسدس، ثم تدرجت في إنتاج واستخدام الأسلحة على مدار نحو 30 عاما، حيث تطور سلاحها إلى الأحزمة الناسفة والعبوات، إضافة إلى القنابل والصواريخ وانتهاء بالطائرات المسيرة.

وهذه مراحل تطور سلاح القسام:

– مسدس 9 مليمترات، أعلن عنه عام 1992، وهو من طراز "غولدستار".

– عوزي حماس، أعلن عنه عام 1993، وتم تصنيع 350 قطعة منه.

– الحزام الناسف، أعلن عنه عام 1993، وهو سترة متفجرة.

– القنابل اليدوية، أعلن عنها عام 1994، وتتنوع بين هجومية ودفاعية وصوتية ودخانية.

– قذائف الأنيرجا، أعلن عنها عام 2000، وهي قذيفة مضادة للتدريع الخفيف.

– مدافع الهاون، أعلن عنها عام 2000، وهو من عيارات 61 و81 و120.

– صاروخ القسام، أعلن عنه عام 2000 ومنه نماذج عدة "قسام 1″، ويبلغ مداه ما بين 2 و3 كلم، و"قسام 2″ ومداه بين 0 و12 كلم، و"قسام 3" ومداه 16 كلم.

– قاذف البنا، أعلن عنه عام 2002، وهو قاذف مضاد للدروع.

– قاذف البتار، أعلن عنه عام 2003، وهو قاذف مضاد للدروع.

– قاذف الياسين، أعلن عنه عام 2004، وهو قاذف مضاد للدروع.

– عبوات مضادة للدروع، ومنها أنواع شواظ بنماذج 1 و2 و3 و4.

– عبوات مضادة للأفراد، ومنها أنواع عدة: التلفزيونية بنماذج 1 و2 و3، والعبوة الرعدية، والعبوة القفازة.

– صاروخ "إم 75″، أعلن عنه عام 2012 ومداه 75 كلم.

– صاروخ "جيه 80" ومداه 80 كلم.

– صاروخ "آر 160″، أعلن عنه عام 2014 ومداه 160 كلم.

– صاروخ سجيل، أعلن عنه عام 2014 ومنه عدلت نماذج بمديات مختلفة.

– طائرة أبابيل، أعلن عنها عام 2014.

– بندقية الغول، أعلن عنها عام 2014، وهي بندقية قنص ومداها 2 كلم.

– صاروخ "إس إتش 85″، أعلن عنه 2015 ومداه 85 كلم.

– صاروخ "إيه 120″، أعلن عنه في 2015 ومداه 120 كلم.

– صاروخ "كيو"، أعلن عنه عام 2018، وهو نموذج مطور لصواريخ القسام بمديات مختلفة.

– صاروخ "إيه واي واي إيه إس إتش"، أعلن عنه عام 2021 ومداه 250 كلم.

– طائرة شهاب الانتحاري، أعلن عنها عام 2021.

– طائرة الزواري، أعلن عنها 2021، ومنها نوعان استطلاعي وانتحاري.