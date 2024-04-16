شاهد.. سرايا القدس وقوات الشهيد عمر القاسم تقصفان سديروت وغلاف غزة

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد لإطلاق رشقات صاروخية، استهدفت مدينة سديروت ومستوطنات غلاف غزة، وذلك ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وجرت العملية بالتعاون مع قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وفق ما قاله أحد مقاتلي السرايا في المقطع.

وتضمنت المشاهد قيام عدد من مقاتلي الفصيلين بتجهيز الصواريخ في قاذفات مدفونة بالأرض، ثم إطلاقها تجاه المستوطنات في فترة ليلية.

ودأبت فصائل المقاومة -وفي مقدمتها كتائب القسام وسرايا القدس- على توثيق عملياتها المتنوعة ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.