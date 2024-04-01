"لن نحيد عن الطريق".. أحد مقاتلي القسام يوجه رسالة لنتنياهو

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد من استهداف مقاتليها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة بقذائف الهاون.

وأظهرت المشاهد -التي تعود إلى 30 مارس/آذار الجاري- استعداد مقاتلي القسام لتنفيذ العملية ونصب مفارز الهاون وكاميرات التصوير.

وخلال الفيديو ظهرت صورة كتب عليها "معركة طوفان الأقصى، 20 رمضان- ذكرى فتح مكة"، مع توقيع "كتائب القسام 30 مارس/آذار 2024".

ووجه أحد مقاتلي القسام رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفادها "إذا اعتقد نتنياهو أنه بقتل أبنائنا وتجويع أطفالنا أننا سنحيد عن الطريق فقد خاب وخسئ.. والله أكبر ولله الحمد".

ودأبت القسام على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تستخدم قذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، علاوة على الكمائن المحكمة وعمليات القنص الدقيقة.