تل أبيب تنشر منظومات رادار في دول خليجية.. وبينيت يختتم زيارة قصيرة للإمارات ويتحدث عن مستوى جديد للعلاقات

اختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الخميس زيارة قصيرة للعاصمة الإماراتية أبو ظبي التقى خلالها الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكانت إيران ضمن الملفات التي ناقشها الجانبان، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب نشرت منظومة رادار في عدة دول بالشرق الأوسط ضمنها الإمارات لمواجهة "التهديدات الإيرانية".

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن بينيت بحث مع محمد بن زايد التعاون الأمني بين الجانبين والتحدي الإيراني وتداعياته وقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يشكل إشارة تحذير لإيران، في مضيها قدما في برنامجها النووي، وفق تعبيره.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن زيارة أبو ظبي تهدف إلى بناء مستوى جديد في العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

لقاءات متقاربة

وزيارة بينيت هي الثانية له إلى الإمارات منذ تطبيع العلاقات بين البلدين في العام 2020 برعاية الولايات المتحدة، والأولى بعد تولي محمد بن زايد منصب الرئاسة إثر وفاة أخيه غير الشقيق خليفة بن زايد آل نهيان في منتصف مايو/أيار الماضي. وكان ابن زايد وبينيت التقيا أيضا بمصر في مارس/آذار الماضي.

يختتم رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، الآن زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة عائدًا إلى إسرائيل. خلال الزيارة، التقى رئيس الوزراء برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وجهًا لوجه وبحث معه سلسلة من القضايا الاقتصادية والإقليمية. pic.twitter.com/fvFPf5w2gW — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) June 9, 2022

ولم يكن هناك إعلان مسبق عن الزيارة التي وصفها مكتب بينيت بأنها "زيارة خاطفة" من شأنها أن تتطرق إلى "مختلف القضايا الإقليمية".

ووقعت أبو ظبي وتل أبيب في مايو/أيار الماضي اتفاق تجارة حرة هو الأول من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية، وتستثني بموجبه 96% من السلع المتبادلة من الرسوم الجمركية.

وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية أن رئيس البلاد محمد بن زايد بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي التعاون الثنائي، خاصة ما يتعلق بالجوانب الاستثمارية والاقتصادية والأمن الغذائي والصحة.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات ملاحية عن 5 رحلات شحن لطائرتي "إليوشن" (Ilyushin) التابعة لشركة "فلاي سكاي إيرلاينز" (Fly Sky Airlines) بين الإمارات وإسرائيل في الأول والسادس والسابع والثامن والتاسع من يونيو/حزيران الجاري.

منظومة رادار

من ناحية أخرى، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي نشر منظومة رادار في عدة دول في الشرق الأوسط بما في ذلك الإمارات والبحرين، وذلك ضمن رؤية للتعاون المشترك في مواجهة "تهديدات إيران الصاروخية، وخلق منظومة للإنذار المبكر".

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي نشر منظومة رادار في عدة دول في الشرق الأوسط بما في ذلك الإمارات والبحرين.

وأوضحت القناة أن هذه المنظومة نجحت في توفير إنذار مسبق قبل أشهر عدة عندما أطلقت إيران طائرات مسيرة مفخخة باتجاه إسرائيل، والتي أسقطت فوق الأجواء العراقية.

وقالت القناة الإسرائيلية نفسها إن واشنطن تسعى لإقامة تحالف أمني يضم إسرائيل وعدد من دول الخليج بمن فيهم دول لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية.

وفي هذا السياق، أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) الأميركية أن مشرّعين أميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تقدموا بمشروع قانون إلى الكونغرس، وينص على أن تعمل وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) مع إسرائيل وعدد من الدول العربية من أجل دمج الدفاعات الجوية لإحباط ما وصفته التهديدات الإيرانية.