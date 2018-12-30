استطلاع للجزيرة نت: 81% اعتبروا الاستثمار بالبتكوين غير آمن.. فماذا قال الخبراء؟

يأتي ذلك في وقت شهدت أسعار البتكوين العملة الافتراضية الأشهر بالعالم هبوطا حادا خلال عام 2018 بعد طفرة سعرية غير مسبوقة في عام 2017 وحتى بداية العام الحالي.

الاستطلاع الذي شارك فيه 6300 شخص خلال الفترة من 14-20 ديسمبر/كانون الأول 2018 عبر فيه 81% عن اعتقادهم بأن الاستثمار بالبتكوين وأخواتها غير آمن، في حين رأى 19% فقط أنه آمن.

ويقول أحد المشاركين في الاستطلاع "إذا كان الاستثمار في العملات الصعبة المعتمدة دوليا ليس آمنا فما بالك بالاستثمار في البتكوين".

ويضيف آخر أن الاستثمار في العملات الافتراضية "شديد الخطورة"، كما يعتقد ثالث أنه "خدعة ابتكرها الأذكياء لكسب مال الأغبياء".

وقال مشارك رابع "إنه اختراع ماسوني للتحكم في العالم كما كان الدولار من قبل"، أما الخامس فوصف بتكوين بأنها "فقاعة".

الجزيرة نت نقلت تخوفات المستطلعين من الاستثمار في العملات المشفرة إلى عدد من الخبراء، خاصة ما تعلق بمستويات الأمن وإمكانات سرقة العملات الافتراضية، واستخدامات غير القانونية في غسيل الأموال وبيع الأسلحة، بالإضافة إلى أسباب محاربة البنوك المركزية هذا النوع من العملات، وسيناريوهات الأسعار للعام المقبل.

النويلة: عيب العملات الرقمية أنه يمكن استخدامها في غسيل الأموال (الجزيرة)

1- مستوى الأمن

يقول المحلل الاقتصادي محمد النويلة إنه لا يوجد استثمار بالعالم آمن 100%، وإنه حتى مع أكثر الاستثمارات أمنا توجد دائما نسبة مخاطرة.

ويضيف أنه لا توجد دلائل في الوقت الحالي على أن العملات الرقمية يمكن أن تنهار بالكامل وتصبح أسعارها صفرا.

ونبه النويلة إلى أن الاستثمار بالعملات العادية محفوف بنسب مخاطرة عالية، أما الاستثمار بالبتكوين وأخواتها فهو أكثر مخاطرة من الاستثمار في غيرها.

ويؤكد أن العملات الرقمية ستكون آمنة على المدى الطويل أكثر مما هو عليه الوضع حاليا بسبب حداثة وجودها في السوق.

2- سرقة العملات الرقمية

يقول النويلة إن سرقة العملات الرقمية واردة جدا، فمع عدم مراعاة المستخدم قوانين الأمن في الأجهزة التي يستخدمها أو في حال استعمالها بطريقة خاطئة فإن ذلك قد يسمح للآخرين بالدخول وسرقة محفظتك الرقمية.

ونصح الراغبين في الدخول إلى عالم العملات الرقمية بأن يكونوا على دراية بوسائل الأمان الإلكتروني.

3- ماذا عن غسيل الأموال وبيع الأسلحة؟

يقول النويلة إن البتكوين والعملات الرقمية يمكن استخدامها في الأنشطة غير القانونية، وهذا من عيوب هذا النوع من الاستثمار.



ويضيف أن استخدام العملات الرقمية في غسيل الأموال وبيع الأسلحة بدأ ينتشر، لأنه تصعب مراقبتها وتتبع حركتها.

الخبير الاقتصادي والباحث في السياسات العمومية نوفل الناصري يقول إنه "بحكم أن البتكوين وباقي العملات الافتراضية لا تخضع لمراقبة الحكومات أو المؤسسات المالية والنقدية فإنه يمكن استعمالها وباقي العملات بسهولة للتهرب من الضرائب".



ويضيف "في ظل غياب الرقابة هناك هاجس أمني لدى عدد من دول العالم يتمثل في الخوف من استعمال هذه العملات في أنشطة خارجة عن القانون بسبب سهولة وسرية استخدامها، مثل الاتجار في المخدرات، الأسلحة، أو تمويل العمليات الإرهابية وغسيل الأموال".