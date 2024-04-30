كمائن القسام المفخخة تثير إعجاب المغردين

احتفى رواد منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو بثته قناة الجزيرة أظهر عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وهم في أحد الأنفاق في غزة خلال تفخيخ نفق قبل دخول قوة إسرائيلية إليه وتفجيره فيها.

وتحدث جمهور منصات التواصل عن أسلحة ومعدات ظهرت في المقطع تعود لجنود إسرائيليين تم استهدافهم، واستخدام مقاتلي القسام عبوات "قفازية" دخلت حيز الاستخدام للمرة الأولى في طوفان الأقصى.

وعلق مدونون على المقطع بالقول إنه بعد 7 أشهر من القتال في غزة، ما زالت كتائب القسام تُفجر في وجه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية مفاجآت يبدو أنها بلا نهاية.

🔻نحو 7 أشهر من القتال، وما زالت #كتائب_القسام تُفجر في وجه المؤسسة العسكرية الصهيونية مفاجآت يبدو أنه بلا نهاية..

قبل قليل عرضت الكتائب وعبر فيديو خاص وصل قناة الجزيرة @AJArabic مشاهد جديدة لمقاتلي القسام في أحد الأنفاق في #غزة ومعه مشاهد لتفخيخ فتحات للنفق قبل دخول جيش الاحتلال… pic.twitter.com/dqex9WdGAy — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) April 29, 2024

وأشار آخرون إلى أن المشاهد تظهر قدرات المقاومة الفلسطينية وسيطرتها على الميدان والتكتيك العسكري في إدارة المعركة عبر إستراتيجية "الاقتصاد في القوة" من خلال عمليات نوعية محكمة التنفيذ، تقوم بها خلايا صغيرة العدد.

ولفت متابعون الانتباه إلى أن الفيديو جاء بعد عملية كتائب القسام في محور نتساريم والتي قتل فيها عدد من جنود الاحتلال وأصيب آخرون، لتؤكد المقاومة أنها قادرة على إلحاق الخسائر في جيش الاحتلال، وأن إطالة أمد بقائه في غزة يعني بالضرورة مزيدا من الخسائر في صفوفه.

لو امتلكت المقاومه ريع الأمكانيات اللتي تمتلكها الدول التي تحاصرها

لصلينا غدا جمعيا في القدس المقاومه …

تكشف عن سلاحها الجديد في سلاح الهندسه #العبوة_القفازة " pic.twitter.com/vMcjP5YrBL — فـــهــ ـد (@fahadq801) April 29, 2024

ولفت انتباه بعض المتابعين استخدام كتائب القسام عبوة قفازية للمرة الأولى وعلقوا بالقول إن التطور النوعي لعبوة مضادة للأفراد بآلاف الشظايا تكفي لقتل العشرات دفعة واحدة لا يوجد لها حاليا شبيه سوى بعض الألغام الذكية الروسية المضادة للدبابات عالية التكلفة.

#العبوة_القفازة لدى #المقاومه و #كتائب_القسام

التطور النوعى لعبوة متضظيه مضاده للافراد

بآلاف الشظايا

تكفى لقتل العشرات دفعه واحده

لا يوجد لها حاليا شبيه سوى بعض الالغام الذكيه الروسيه

المضادة للدبابات عاليه التكلفه#المعفن_الجربوع_الاقرع #كمين_المغراقه pic.twitter.com/AIgXkNKxHX — 🔻مصرى 🔻 (@fathyah13336573) April 30, 2024

وقال ناشطون إن أهم ما جاء في هذا المقطع أن الحركات والمنظمات غير النظامية تستطيع أن تتفوق بجدارة على الجيوش النظامية تكتيكا ومناورة، وأشاروا إلى أن المقاومة تمتلك إمكانيات هائلة في قدرتها على التخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية مقارنة بالجيش الإسرائيلي الذي يستخدم أسلحة تكنولوجية متطورة ولكنه لم يستطع تحقيق أهدافه منذ بدء العدوان على غزة.

وعلق مدونون آخرون على المقطع ساخرين من أن الجيش الإسرائيلي لا يأخذ الدروس من كمائن المقاومة وهذا دليل على تخبطه وفشله في مواجهة عناصر المقاومة في غزة.

أهم ماجاء في هاذا المقطع أن الحركات والمنظمات غير النظامية تستطيع أن تتفوق بجدارة على الجيوش النظامية ..تكتيك ..مناورة..كر وفر ..إمكانيات عسكرية هائلة للمقاومة مع أن الجيش الأسرائيلي يستخدم أسلحة تكنولوجية متطورة .والجيش الإسرائيلي لايأخذ الدروس من كمائن المقاومة دليل تخبطه وفشله — Maya rahhal (@rahhalmaya83) April 29, 2024

وقال أحد المغردين إنه "كلما اعتقدت أن العدو الإسرائيلي قد قلل من فاعلية ضربات أبطال المقاومة وأضعفها ونال منها إذ برجال المقاومة يخرجون عليه من تحت الأرض ومن فوقها ومن بين الركام والحطام وهم أشد ضراوة وشراسة وبسالة بأسلحة وأساليب وكمائن لم تخطر ببال قادة وجنود الاحتلال وليعلموهم المعنى الحقيقي للجحيم والطعم المر للألم والخسائر والخيبة".