شهيدة برصاص الاحتلال في الخليل بزعم تنفيذها عملية طعن

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال بالقرب من بيت عينون شمال الخليل بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وبحسب رواية الجيش الإسرائيلي، فإن قواته قد قامت بتصفية الفتاة بذريعة أنها كانت تحمل سكين وحاولت طعن أحد الجنود على مفترق للطرق شمالي مدينة الخليل.

وأفاد شهود عيان أن الحادثة تمت بسبب اشتباه الجنود الإسرائيليين بها عند الحاجز العسكري، ما أدى إلى إطلاقهم النار عليها. وفي البداية، قيل أنها أصيبت بجراح حرجة، ولكن تم تأكيد خبر استشهادها لاحقا.

وقد بثت منصات محلية فلسطينية على منصة تلغرام مشاهد من موقع عملية إطلاق النار على الفتاة. وتظهر المشاهد الفتاة ملقاة على الأرض بعد إطلاق النار عليها واستنفار قوات الاحتلال بالمكان.

وسبق أن استشهد شابين فلسطينيين على نفس الحاجز العسكري قبل 3 أيام، عندما أطلق جنود الاحتلال النيران عليهما بزعم أن أحدهما حاول فتح النار على الجنود، بينما قام الأخر بمحاولة طعنهم، علما بأن الصور والفيديوهات التي قد تم اذاعتها تشير إلى أن أحدهما كان مختبأ خلف سور عندما أطلق الجنود النيران عليه.

وتكررت مثل هذه الحوادث مؤخرا، بالتزامن مع تكرر مزاعم الجيش الإسرائيلي بأنه أحبط محاولات طعن أو هجمات ضد جنوده.

وتحدث هذه الحوادث أيضا في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال اقتحام مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، أبرزها اقتحام منطقة الخليل ونابلس وطولكرم.