شهيدة برصاص الاحتلال في الخليل بزعم تنفيذها عملية طعن

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال بالقرب من بيت عينون شمال الخليل بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وبحسب رواية جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن قواته قد قامت بتصفية الفتاة بذريعة أنها كانت تحمل سكينا وحاولت طعن أحد الجنود على مفترق للطرق شمالي مدينة الخليل.

وأفاد شهود عيان بأن الحادثة تمت بسبب اشتباه الجنود الإسرائيليين فيها عند الحاجز العسكري، مما أدى إلى إطلاقهم النار عليها. وفي البداية، قيل إنها أصيبت بجراح حرجة، ولكن تم تأكيد خبر استشهادها لاحقا.

وقد بثت منصات محلية فلسطينية على منصة تليغرام مشاهد من موقع عملية إطلاق النار على الفتاة. وتظهر المشاهد الفتاة ملقاة على الأرض بعد إطلاق النار عليها واستنفار قوات الاحتلال بالمكان.

وسبق أن استشهد شابان فلسطينيان على الحاجز العسكري نفسه قبل 3 أيام، عندما أطلق جنود الاحتلال النيران عليهما بزعم أن أحدهما حاول فتح النار على الجنود، في حين حاول الآخر طعنهم، علما بأن الصور والفيديوهات التي تم نشرها تشير إلى أن أحدهما كان مختبئا خلف سور عندما أطلق الجنود النار عليه.

وتكررت مثل هذه الحوادث مؤخرا، بالتزامن مع تكرر مزاعم الجيش الإسرائيلي أنه أحبط محاولات طعن أو هجمات على جنوده.

وتحدث هذه الحوادث أيضا في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال اقتحام مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، أبرزها اقتحام منطقة الخليل ونابلس وطولكرم.