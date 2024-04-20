شاهد.. رشقات صاروخية لسرايا القدس وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى تستهدف الاحتلال

عرضت سرايا القدس -الجناح العسكري لـ حركة الجهاد الإسلامي– وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى -الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- مشاهد قالتا إنها لاستهداف مقاتليهما حشودا للاحتلال الإسرائيلي، وذلك ردا على الجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبث الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس مشاهد قال إنها من تجهيز وإطلاق رشقة صاروخية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وأظهرت المشاهد مقاتلين من سرايا القدس وهم يتجهزون لإطلاق رشقة صاروخية من أحد المباني المدمرة باتجاه أهداف للاحتلال الإسرائيلي.

وفي الفيديو الذي بثته قناة الجزيرة، ظهر أحد المقاتلين وهو يكتب على ورقة الآية الكريمة من سورة النصر: "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ".

ومن جهتها، نشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى فيديو لما قالت إنها مشاهد استهداف الوحدة الصاروخية في الكتائب لحشود العدو الإسرائيلي شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة يوم الخميس الماضي، ردا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وتضمنت المشاهد مقاتلين من كتائب الشهيد أبو علي يقومون بإطلاق رشقة صاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية.

وكانت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى أعلنت في بداية الشهر الجاري أنها استهدفت قوات إسرائيلية متوغلة في منطقة المطاحن، شرقي مدينة خان يونس، بقذائف الهاون، وقالت إن ذلك يأتي ردا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وتأتي عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ197 حربه على القطاع، بالغارات الجوية التي تستهدف مختلف المناطق، مما خلّف أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح.