إصابة 3 إسرائيليين بعملية طعن شرق أسدود وحماس تبارك

قالت الشرطة الإسرائيلية إن 3 إسرائيليين أصيبوا بجروح وصفت بالخطيرة جراء عملية طعن نفذها شاب فلسطيني عند مدخل مجمع تجاري في غان يفني شرق مدينة أسدود مساء الأحد، فيما باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هذه العملية ووصفتها بأنها رد طبيعي على مجازر الاحتلال في غزة والضفة الغربية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في الشرطة أن الشاب من منطقة الخليل جنوبي الضفة الغربية ويبلغ من العمر 19 عاما، وقد استخدم في عملية الطعن سكينين، قبل أن يقوم أحد عناصر شرطة البلدية بإطلاق النار عليه وقتله.

من جانبها، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن منفذ العملية هو الشهيد مؤمن فايز المسالمة من مدينة دورا جنوب الخليل، وقد اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلته.

بدورها، باركت حركة حماس عملية الطعن ووصفتها بالبطولية، وقالت في بيان فجر اليوم الاثنين إن العملية تعد "ردا طبيعيا ومتوقعا على جرائم العدو الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني على امتداد أرضنا السليبة".

ربح البيع آخر ما نشره منفذ عملية الطعن جنوب فلسطين المحتلة الشهيد مؤمن فايز المسالمة على حسابه في "فيسبوك". pic.twitter.com/vCNIlo0BVW — Osama Dmour (@OsamaDmour5) March 31, 2024

وأضاف البيان أن العملية "تأتي لتؤكد على إيمان شعبنا الفلسطيني المجاهد بخيار المقاومة للتخلص من الاحتلال، وتحقيق تطلعاته بالحرية والاستقلال".

ودعت الحركة "أحرار شعبنا وأبطاله الثائرين في الضفة والقدس المحتلة وكل مكان من أرضنا الفلسطينية إلى تصعيد المقاومة الشاملة في وجه هذا العدو الفاشي الذي لا يفهم إلا لغة القوة".