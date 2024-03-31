آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل وإسقاط الحكومة

توافد آلاف الإسرائيليين -اليوم الأحد- للتظاهر في محيط المقار الحكومية وأمام مقر الكنيست في مدينة القدس المحتلة للمطالبة بإعادة الأسرى والتوصل لصفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإقالة الحكومة، في حين رفعت الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن المتظاهرين أقاموا خياما للاعتصام فيها أمام مقر الكنيست، كما علقوا يافطات تُحمّل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية عن حياة المحتجزين لدى حركة حماس، وتطالب برحيل الحكومة التي وصفوها بحكومة الدمار والخراب.

وأضافت أن ذوي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة يواصلون اعتصامهم أمام الكنيست لليوم الثاني، وأنهم سيواصلون تظاهراتهم لمدة 4 أيام، مؤكدة أن الشرطة أغلقت بعض الشوارع الرئيسية.

كما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الشرطة نشرت مئات من عناصرها في القدس، استعدادا للمظاهرات.

"الدولة مشلولة"

وخلال مشاركته في المظاهرة، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن لا شيء يهم نتنياهو إلا التمسك بكرسيه، وفق تعبيره.

وأضاف -مخاطبا نتنياهو- أن الانتخابات لن تشل الدولة، لأنها "مشلولة الآن"، مشددا على أن المعركة مع حركة حماس وصفقة الأسرى وجبهة الشمال، والحكومة "فاشلة" جميعها تحت رئاسته.

يأتي ذلك بعد أن اعتبر نتنياهو -في خطاب- أن الدعوة الإسرائيلية لانتخابات من شأنها تعطيل مفاوضات التوصل لصفقة.

"العائق نتنياهو"

واعتبرت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة أن نتنياهو هو العائق الرئيسي في طريق رؤية أبنائها.

ووصفت العائلات -في بيان- سلوك نتنياهو بـ"الجريمة"، وقالت إنها لن ترى أبناءها مطلقا إذا لم تفعل كل شيء لإزاحته عن سدة الحكم.

وأضاف البيان أن عائلات الأسرى ستطالب من الآن فصاعدا بإسقاط نتنياهو، وأنها ستتظاهر للإطاحة به.

وتعليقا على ذلك، قال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي إن الاحتجاجات في تل أبيب للمطالبة بعقد صفقة لتبادل الأسرى، "هدية لحركة حماس"، كما إنها تضعف الجنود على الجبهة، على حد تعبيره.

وأضاف أن الاحتجاجات تشير إلى أن اليهود عادوا لقتال بعضهم بعضا، وهذا يعطي نتائج عكسية، وفق ما نقلته القناة الـ12 الإسرائيلية.

على صعيد متصل، سمحت قرابة 200 شركة إسرائيلية خاصة لموظفيها بالتغيب عن الدوام الأسبوع المقبل، للمشاركة في المظاهرات بالقدس الغربية للمطالبة بإبرام صفقة تبادل.

وشهدت إسرائيل، مساء أمس السبت، مظاهرات ضخمة شارك فيها عشرات آلاف الأشخاص، للضغط على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس، وإجراء انتخابات مبكرة.