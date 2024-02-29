منذ طوفان الأقصى.. هذه أبرز عمليات القسام من لبنان تجاه إسرائيل

أعلنت كتائب عزالدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أمس الأربعاء أنها أطلقت من جنوب لبنان رشقتين من 40 صاروخا تجاه مواقع عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، "ردا على المجازر في غزة واغتيال القادة بالضاحية الجنوبية".

ولعل هذا التطور اللافت من حيث عدد الصواريخ وانطلاقها من الجنوب اللبناني، يستدعي تذكيرا بأبرز عمليات القسام في لبنان تجاه المواقع الإسرائيلية، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي

كتائب القسّام تتبنّى إطلاق صواريخ من سهل القليلة جنوبي لبنان باتجاه مستوطنات في الجليل الغربي.

15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي

كتائب القسّام تعلن استشهاد 3 من عناصرها في عملية مزدوجة نفذتها مجموعة عبرت الحدود من لبنان باتجاه إسرائيل، كما تبنت القسام إطلاق 20 صاروخا من لبنان باتجاه مستوطنتي شلومي ونهاريا.

19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي

كتائب القسام في لبنان تطلق 30 صاروخا من الجنوب باتجاه الجليل الغربي شمالي فلسطين المحتلة.

29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي

كتائب القسّام في لبنان تقصف نهاريا والجليل الغربي بـ16 صاروخا.

2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي

كتائب القسّام في لبنان تعلن عن إطلاق 12 صاروخا باتجاه مستوطنة كريات شمونة.

6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي

كتائب القسّام في لبنان تعلن قصف نهاريا وجنوب حيفا شمالي فلسطين المحتلة بـ16 صاروخا.

12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي

كتائب القسّام في لبنان تعلن عن قصفها بالصواريخ شمال مدينة حيفا وشلومي ونهاريا شمالي إسرائيل.

10 ديسمبر/كانون الأول الماضي

كتائب القسام في لبنان تقصف بالصواريخ مواقع عسكرية إسرائيلية في ليمان وخربة ماعر في الجليل الغربي.

19 ديسمبر/كانون الأول الماضي

كتائب القسام في لبنان تعلن مسؤوليتها عن إطلاق 12 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه ثكنة مطار كريات شمونة.

25 ديسمبر/كانون الأول الماضي

كتائب القسّام في لبنان تعلن قصفها ثكنة ليمان في الجليل الغربي بالصواريخ.

17 يناير/كانون الثاني الماضي

كتائب القسام تعلن قصفها بـ20 صاروخا ثكنة ليمان في الجليل الغربي انطلاقا من جنوب لبنان "ردّا على المجازر في غزة واغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورفاقه".

28 فبراير/شباط الجاري

القسام تعلن إطلاقها من جنوب لبنان رشقتين من 40 صاروخا تجاه مواقع للاحتلال "ردا على المجازر الإسرائيلية بغزة واغتيال القادة بالضاحية الجنوبية".