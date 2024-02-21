شاهد.. القسام تدمر آليات إسرائيلية وتقتل قناصا بمعارك حي الزيتون

عرضت قناة الجزيرة مشاهد حصرية للمعارك الضارية بين كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع، فضلا عن عملية قنص لأحد قناصي جيش الاحتلال.

كما تضمنت المشاهد "دك تجمعات العدو المتوغلة في حي الزيتون بالاشتراك مع كتائب المجاهدين"، وفق فيديو القسام الذي أظهر -أيضا- عمليات إجلاء القتلى والمصابين بصفوف جيش الاحتلال عبر الطيران المروحي.

وأمس الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في حي الزيتون تستمر عدة أسابيع هدفها "البنى التحتية المعادية لحركة حماس التي لم يتم تدميرها حتى الآن"، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

ودأبت كتائب القسام على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال -في مختلف محاور القتال- منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تستخدم القسام قذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، علاوة على الكمائن المحكمة وعمليات القنص الدقيقة.