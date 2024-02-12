القسام: ارتفاع عدد القتلى من الأسرى لدينا إلى 5 جراء قصف الاحتلال

أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقتل 3 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة في قصف إسرائيلي على القطاع خلال الأيام الـ5 الماضية.

وأضاف أبو عبيدة أن القتلى الـ3 كانوا ضمن 8 أسرى أعلن عن إصابتهم بجروح خطيرة -أمس الأحد- خلال غارات للاحتلال، مشيرا إلى أن الكتائب ستؤجل الإعلان عن أسماء وصور القتلى لأيام قادمة إلى حين اتضاح مصير بقية الجرحى.

وكانت القسام قد أعلنت أمس مقتل أسيرين إسرائيليين في القطاع وإصابة 8 آخرين بجراح خطيرة في قصف إسرائيلي على القطاع خلال الـ96 ساعة الأخيرة.

وخلال الحرب المستمرة على قطاع غزة أعلنت كتائب القسام مرات عدة أن القصف الإسرائيلي على القطاع أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأسرى الإسرائيليين لديها.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أعلن -الثلاثاء الماضي- مقتل 31 محتجزا إسرائيليا في غزة، دون إضافة أي تفاصيل عن كيفية مقتلهم.

وتقدر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، في حين تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني.

يشار إلى أنه أثيرت في الداخل الإسرائيلي اتهامات بمسؤولية الجيش عن مقتل العديد من المحتجزين عملا ببروتوكول "هانيبال" القاضي بالقضاء على الآسر حتى لو عنى ذلك التضحية بالأسير.

وخلال هدنة إنسانية امتدت أسبوعا في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أطلقت حركة حماس سراح أكثر من 100 محتجز من الإسرائيليين والأجانب مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 240 أسيرا فلسطينيا.