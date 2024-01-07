شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتعهد برد فوري على أي "استفزاز"

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن كيم يو جونغ، الشقيقة القوية للزعيم كيم جونغ أون، قالت اليوم الأحد إن جيش بلادها سيطلق على الفور "وابلا من النيران" في حالة حدوث أي استفزاز.

وتأتي هذا التصريح بعدما قالت كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 60 قذيفة مدفعية أمس السبت بالقرب من حدودهما البحرية المتنازع عليها، وبعد إطلاق مماثل لأكثر من 200 قذيفة بالمنطقة في اليوم السابق.

وتجري كوريا الشمالية مناورات بالذخيرة الحيّة عند سواحلها الغربية، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الأحد، في ثالث يوم على التوالي من التدريبات العسكرية قرب الحدود البحرية المتنازع عليها مع سول.

وقالت كيم يو جونغ، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، "دعوني أوضح مرة أخرى أن جيشنا قد فتح بالفعل الزناد".

وأضافت "سيطلق جيشنا على الفور وابلا من النيران في حالة حدوث أي استفزاز بسيط".

ورغم أن كوريا الجنوبية أجرت تدريبات على إطلاق النار في البحر يوم الجمعة ردا على قذائف المدفعية، فإن وكالة يونهاب للأنباء قالت إنه لا توجد خطة للقيام بذلك بعد أحداث أمس السبت.

وأدت التدريبات القتالية التي جرت يوم الجمعة إلى صدور تحذيرات لسكان الجزر الحدودية الكورية الجنوبية للاحتماء في الملاجئ، على الرغم من عدم وجود تقارير عن عبور القذائف للحدود البحرية.

ونفت كيم يو بالبيان إطلاق قذائف أمس السبت، وقالت إن كوريا الشمالية نسفت متفجرات كخداع.