مسيرات في الأردن واليمن دعما لغزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي

تظاهر الآلاف في الأردن واليمن تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل شهره الرابع، وطالبت المسيرات الدول العربية بدعم غزة وعدم تركها وحدها في مواجهة العدوان الإسرائيلي، كما هتفت دعما للمقاومة ومشروعها.

ففي العاصمة الأردنية عمّان، تظاهر آلاف الأردنيين عقب صلاة الجمعة، دعما لغزة للتنديد بجريمة اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري في الضاحية الجنوبية الخاضعة لسيطرة حزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت قبل أيام.

وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني بمنطقة وسط البلد بالعاصمة وصولا إلى ساحة النخيل (تبعد عن المسجد كيلومترا واحدا)، بدعوة من قوى حزبية ونقابية ومن ضمنها الملتقى الأردني لدعم المقاومة.

ورفع المتظاهرون في المسيرة التي جاءت تحت شعار "غزة ليست وحدها"، صور الشهيد العاروري، واتهموا الإدارة الأميركية بتوفير مظلة عسكرية وسياسية لقوات الاحتلال، للقيام بجرائم ومجازر بحق الشعب الفلسطيني والمدنيين في غزة، فضلا عن سياسة تجويع وحصار مستمرين منذ 3 أشهر.

وهتف المشاركون بشعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية من قبيل يا عاروري "ارتاح ارتاح، احنا جزء من الكفاح"، "لا نساوم على الحرية ويا مقاوم يا حبيب، اضرب فجر تل أبيب"، و"اضرب كفك اقدح نار، يا فلسطيني يا جبار".

وتقدمت المشاركين لافتة كبيرة كتب عليها "جمعة الشهداء.. غزة ليست وحدها"، وعليها صورة نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري ورفاقه الذين استشهدوا بهجمات إسرائيلية.

والعاروري أحد 7 من كوادر حركة حماس اغتالتهم إسرائيل بغارة على مقر للحركة في الضاحية الجنوبية لبيروت في 2 يناير/كانون الثاني الجاري.

ورفع المشاركون في المسيرة صورة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وعليها شعار النازية، وكتب عليها "أنت صهيوني.. لن ننساكم في فلسطين والعراق وسوريا وأفغانستان ولن.. ولن.. ولن".

مظاهرات اليمن

وفي اليمن، نظمت عدة فعاليات تضامنية مع غزة وتنديدا بجرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء.

واستنكر متظاهرون في مدينة تعز موقف المجتمع الدولي المتخاذل تجاه ما يحدث في غزة من حرب إبادة للسكان وتدمير للمنازل والبنى التحتية.

وفي مسيرتين شهدتهما المدينة عقب صلاة الجمعة، ندد المتظاهرون بما تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة وباقي مدن فلسطين المحتلة.

وطالب متظاهرون في مدينة مأرب شرق اليمن، باتخاذ موقف عربي وإسلامي صارم تجاه العدوان الإسرائيلي وتنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية وكسر الحصار عن غزة.

ودعا المتظاهرون إلى استمرار المظاهرات والتصعيد في كافة الدول تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

كما نظمت لجنة نصرة الأقصى، التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، مظاهرة حاشدة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، تضامنا مع الفلسطينيين، وللمطالبة بوقف الحرب على غزة، وجاءت المسيرة تحت عنوان "دماء الأحرار.. على طريق الانتصار".